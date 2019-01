Rep Ceca | 50 anni fa moriva Jan Palach

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : nella staffetta femminile vince la Russia davanti a Germania e Rep. Ceca. L’Italia è quindicesima : La staffetta femminile 4×6 km di Oberhof, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon viene vinta dalla Russia, che chiude in 1:18’46″3, distanziando di 33″5 la Germania, seconda, e di 36″7 la Repubblica Ceca, terza. Solo 15ma l’Italia, che giunge staccata di 6’22” pagando ben otto giri di penalità con 13 ricariche utilizzate. Giornata no per Nicole Gontier, male in piedi Federica Sanfilippo, fanno il ...

Repubblica Ceca : relazioni con Londra e presidenza Gruppo di Visegrad tra le priorità in politica estera nel 2019 : Praga, 30 dic 15:26 - , Agenzia Nova, - Le relazioni bilaterali tra la Repubblica Ceca e il Regno Unito dopo la Brexit, il Quadro pluriennale di bilancio 2021-2027 dell'Unione europea e la presidenza ...

In Repubblica Ceca hanno liberato gli ostaggi della banca - : Il rapinatore armato, che aveva preso ostaggi in una banca a Pribram nel sud-ovest della Repubblica Ceca, è stato arrestato. Nella città Ceca di Pribram un uomo armato ha preso degli ostaggi Gli ...

Repubblica Ceca : dicembre 2018 - scende indicatore fiducia economica per secondo mese consecutivo : Praga, 27 dic 12:37 - , Agenzia Nova, - La fiducia nell'economia Ceca continua a scendere per il secondo mese consecutivo a dicembre 2018. Questo quanto emerge dai dati pubblicati... , Rep,

Biathlon : Wierer chiude 2/a in Rep.Ceca : Alla guida della coppa del mondo rimane Wierer con 47 punti, seguita dalla slovaca Paulina Fialkova, mentre terza è Lisa Vittozzi con 268 punti.

Repubblica Ceca - esplosione in una miniera : almeno 13 vittime : La tragedia si è verificata nella miniera di carbone a Karvina, nel nord della Repubblica Ceca. Ci sono tredici vittime, la maggior parte erano minatori polacchi. Si contano anche una decina di feriti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas metano.Continua a leggere

Ungheria : ministro Esteri - Repubblica Ceca è paese amico e un partner strategico : Budapest, 21 dic 12:31 - , Agenzia Nova, - L'Ungheria considera la Repubblica Ceca come un paese amico e un partner strategico. La politica estera ungherese è volta a rafforzare la... , Res,

Repubblica Ceca - esplosione in miniera : 13 morti e almeno 10 feriti : A seguito dell’esplosione causata da una combustione di metano in una miniera nell’Est della Repubblica Ceca, 13 minatori sono morti e almeno 10 sono rimasti feriti: “In totale abbiamo 13 minatori morti, 11 polacchi e due cechi“, ha spiegato ad AFP Ivo Celechovsky, portavoce della compagnia mineraria OKD. L’incidente si è verificato ieri nella miniera CSM nella città di Karvina, a circa 300 km a Est di ...

Incidente in miniera : 5 morti e 8 dispersi in Repubblica Ceca : Grave Incidente in miniera in Repubblica Ceca: il bilancio è di 5 morti, 10 feriti e 8 dispersi. La compagnia titolare della miniera a Karvina, a 300 km da Praga, ha spiegato che si è registrata un’esplosione a causa di una combustione di metano. L'articolo Incidente in miniera: 5 morti e 8 dispersi in Repubblica Ceca sembra essere il primo su Meteo Web.

Repubblica Ceca - l’Ue sospende i fondi all’azienda del premier Babiš : “Conflitto di interessi - restituisca quelli ricevuti” : E’ il primo ministro, ma è stato il fondatore e ha ancora voce in capitolo sui bilanci del gigante ceco dell’agroalimentare che da anni prende fondi europei per l’agricoltura: 84 milioni nel solo 2017. Lui, Andrej Babiš, capo del governo della Repubblica Ceca, nega ma ora il Parlamento Europeo ha chiesto alla Commissione di “sospendere tutti i finanziamenti dell’Ue destinati al gruppo Agrofert fino al completamento ...

Equitazione - Global Champions Playoffs Praga 2018 : tre azzurri in Repubblica Ceca per il gran finale annuale : Dopo le finali di Doha è tempo di play-off per il circuito Global Champions di Equitazione, che a Praga (Repubblica Ceca) vedrà sfidarsi i migliori cavalieri della competizione, con ben tre italiani al via. Stiamo parlando del 1° aviere Lorenzo De Luca in sella a Ensor de Litrange e Halifax vh Kluizebos (qualificato in occasione della tappa di Doha) e del caporal maggiore Alberto Zorzi, vincitore a Berlino, che si presenterà insieme a Contanga 3 ...

Repubblica Ceca : crescita economica al 2 - 4 per cento nel terzo trimestre 2018 : Praga, 30 nov 12:40 - , Agenzia Nova, - La crescita dell'economia Ceca su base annua è rimasta al 2,4 per cento nel terzo trimestre di quest'anno. Lo rivelano i dati rivisti dell'Ufficio... , Rep,

Repubblica Ceca : presidente Zeman rinnova critiche a ministro Esteri Petricek : Praga, 30 nov 11:09 - , Agenzia Nova, - Il ministro degli Esteri ceco Tomas Petricek commette errori grossolani e ha un'importanza minima nella politica del governo. Lo ha detto... , Rep,