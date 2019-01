Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso rivela | “Ho illuso i telespettatori…”

Barbara D’Urso a processo con l'accusa di diffamazione per un servizio a Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso è stata convocata il prossimo 14 maggio presso il tribunale di Ivrea, accusata di diffamazione insieme a due giornalisti Mediaset Alessandro Cracco e Alessandro Banfi. Il fatto risale al 2016, quando nella sua popolare trasmissione Pomeriggio 5 andò in onda un servizio inerente al delitto di Gloria Rosboch. In questo servizio una donna residente nel Canavese veniva indicata come una delle amanti presunte di Gabriele Defilippi, il ...

Barbara D'Urso - resta a Ivrea il processo contro la conduttrice di Pomeriggio 5 : la denuncia di "Chicca" : Si terrà a Ivrea il processo contro Barbara D'Urso e i giornalisti di Pomeriggio Cinque, Alessandro Cracco e Alessandro Banfi. Il tribunale ha infatti respinto l'eccezione presentata dagli avvocati milanesi che chiedevano il trasferimento del procedimento a Monza. Leggi anche: Barbara D'Urso, la ver

Barbara D’Urso torna con Pomeriggio 5 e batte La Vita in Diretta : Pomeriggio Cinque torna con Barbara D’Urso e batte La Vita in Diretta Dopo le vacanze natalizie Barbara D’Urso è ritornata in televisione. La prima puntata del nuovo anno di Pomeriggio 5 ha fatto registrare ottimi ascolti. Sono stati 2.119.000 telespettatori, pari al 16,3% di share a guardare la prima parte del rotocalco pomeridiano di Canale 5. I telespettatori, poi, sono aumentati durante la seconda parte, totalizzandosi in ...

Pomeriggio 5 - Barbara D'Urso e Paolo Bonolis. Il clamoroso regalino in diretta a Insinna e L'Eredità : Una dimenticanza sospetta. Barbara D'Urso torna con Pomeriggio 5 dopo le vacanze natalizie ma in chiusura della puntata del 7 gennaio si "scorda" di rispettare una promessa fatta ai telespettatori lo scorso novembre. E a farne le spese è Paolo Bonolis. Carmelita aveva annunciato per gennaio l'arrivo

Barbara D'Urso - l'indiscrezione sul suo nuovo programma : cosa farà oltre Domenica Live e Pomeriggio 5 : Anno pieno di impegni il 2019 per Barbara D'Urso. oltre a Pomeriggio Cinque e Domenica Live, e dal 13 gennaio, la Dottoressa Giò, condurrà anche il Grande Fratello ad aprile, e un nuovissimo programma, top secret fino a qualche giorno fa. Secondo quanto riporta TvBlog andrà in onda di mercoledì in p

Barbara d’Urso stanca dopo la fine di Pomeriggio Cinque (FOTO) : Barbara d’Urso si rilassa dopo la fine di Pomeriggio Cinque Andare in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 17.10 alle 18.45 è un impegno televisivo non indifferente; per non parlare delle Cinque ore di diretta la domenica Pomeriggio. Eppure Barbara d’Urso riesce a districarsi perfettamente tra i suoi impegni televisivi riuscendo anche ad avere il tempo per la famiglia e la sua grande passione per il ballo. Pomeriggio Cinque ...

Pomeriggio 5 non va in onda - le ragioni del lungo stop imposto a Barbara D'Urso : Niente Pomeriggio 5 da lunedì 17 dicembre. Vacanze di Natale lunghissime per Barbara D'Urso : il programma infatti è già in ferie. Sospensione per permettere alla rete ammiraglia di trasmettere i film ...

Pomeriggio 5 sospeso dal palinsesto Mediaset : ecco quando ritorna in onda Barbara D'Urso : In occasione delle festività natalizie, la seguitissima trasmissione di Canale 5 si prende una pausa.

Barbara d’Urso in ferie : ecco quando torna in onda Pomeriggio 5 : Pomeriggio 5 non va in onda da lunedì 17 dicembre: ecco quando torna in onda il programma di Barbara d’Urso Sono ufficialmente iniziate le ferie di Barbara d’Urso. Da lunedì 17 dicembre Pomeriggio 5 non va in onda. Il programma è sospeso per le festività natalizie. quando tornerà in onda? Lunedì 7 gennaio, con il […] L'articolo Barbara d’Urso in ferie: ecco quando torna in onda Pomeriggio 5 proviene da Gossip e Tv.

Pomeriggio 5 non va in onda : pausa natalizia per Barbara d’Urso : Inizia il consueto off natalizio per i programmi pomeridiani della tv e mentre La Vita in diretta si accontenterà di un’ora dividendosi il Pomeriggio con i giovani concorrenti di Sanremo che da oggi verranno presentati al grande pubblico in attesa delle puntate in prime time di giovedì e venerdì con Pippo Baudo e Rovazzi.Barbara d’Urso ha già annunciato l’inizio delle sue vacanze partendo proprio dalla mancata messa in onda di ...

Elisa Scheffler - ex di Elia Fongaro/ Da Barbara d'Urso arriva la nuova replica - Pomeriggio 5 - : Elisa Scheffler dopo Domenica Live, torna a 'bomba' anche a Pomeriggio 5. La presunta ex fidanzata di Elia Fongaro è pronta a...

Pomeriggio Cinque - Barbara d’Urso rompe il silenzio : “Sono triste” : Barbara d’Urso triste per la fine di Pomeriggio 5: il suo messaggio sui social Ha rotto il silenzio ancora una volta sui social Barbara d’Urso, dove è sempre seguitissima, quotidianamente, da milioni di utenti. Com’è noto da tempo, Pomeriggio Cinque si fermerà a partire da lunedì 16 dicembre, per tre settimane, tornando regolarmente in onda lunedì 7 gennaio 2019. Proprio sullo stop di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ...

Pomeriggio 5 - le veline palpeggiano Barbara D’Urso : “Le sue tette sono vere - anche il sedere è sodo!” : La consegna del tapiro di Striscia la Notizia a Barbara D’Urso si è trasformata in un siparietto hot. Questa volta a consegnare la statuetta sono state le veline, che sono entrate in diretta nello studio di Pomeriggio 5 per dare la statuetta alla conduttrice. “Noi siamo qui per attapirarti – ha spiegato Mikaela Neaze Silva -. Sappiamo che sei molto attiva sui social però quando sei nel backstage hai delle luci molto diverse da ...

Striscia la Notizia - l'agguato delle veline a Pomeriggio 5 : mani addosso a Barbara D'Urso - roba piccante : Clamoroso blitz a Pomeriggio 5 . Le veline di Striscia la Notizia , Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva , entrano in studio da Barbara D'Urso per consegnarle un Tapiro Social. Motivazione? 'Perché usa ...