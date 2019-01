Nigel Farage | stanno preparando nuovo referendum sulla Brexit

it.sputniknews

: @mark_melbin @Nigel_Farage annual referenda ! - nickingib : @mark_melbin @Nigel_Farage annual referenda ! - Gilas79201942 : @Nigel_Farage Nigel, che faresti tu? - jordanmartinell : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) L'ex leader del Partito per l'Indipendenza del Regno Unito , UKIP, ha dichiarato che bocciando l'accordo tra Londra e Bruxellesi deputati hanno agito in relazione al documento come ...