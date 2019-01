Chi dovrebbe pagare il conto delle politiche ambientali?

Cesare Battisti - Pietro Senaldi : "Chi contesta Salvini dovrebbe tacere. Ricordate Renzi e la BosChi?" : Dopo 37 anni Cesare Battisti torna in Italia ed è un grande successo mediatico e politico del governo, che è riuscito perlomeno a intessere fruttuose relazioni internazionali laddove chi lo ha preceduto aveva sempre fallito. Un giorno di festa per la giustizia italiana viene rovinato dalle polemiche

Zenzero : cosa succede se si assume tutti i giorni e Chi non dovrebbe consumarlo. Ecco la ricetta della tisana col limone : Lo Zenzero, originario dell’Estremo Oriente, è un concentrato di principi attivi che lo hanno reso una panacea contro molti mali: è energizzante, depurativo, contrasta reumatismi e atrosi, migliora la digestione, riduce gas e gonfiori, protegge dall’acidità di stomaco e dalla gastrite. Brucia i grassi, è dimagrante, antinfiammatorio e antibatterico, è un ottimo rimedio contro la cellulite, i liquidi in eccesso, funge da antiemetico, per cui ...

NBA – Dwyane Wade Chiama Bosh : “è stato fra i migliori al mondo - ora dovrebbe essere nello staff degli Heat” : Dwyane Wade spende parole d’elogio per Chris Bosh: secondo ‘Flash’ l’ex compagno dovrebbe avere un posto nello staff dei Miami Heat La storia di Chris Bosh è una delle più tristi di tutta l’NBA. Al top della sua carriera, l’ex membro dei Big-3 che hanno fatto sognare Miami è stato fermato da un problema di coaguli di sangue che hanno messo a serio rischio la sua vita. Nonostante il problema sia stato ...

Nomination Golden Globes 2019 - pronostici per le serie tv : Chi dovrebbe vincere (e chi invece vincerà) : Le Nomination Golden Globes 2019 sono state annunciate il mese scorso con relativamente poche sorprese - se non nomi su cui già si scommetteva - per quanto riguarda la categoria delle serie tv. Lo scontro più interessante sarà tra American Crime Story, Homecoming, Sharp Objects e La meravigliosa Signora Maisel, che hanno ricevuto il maggior numero di candidature. Ma chi riuscirà a spuntarla? Ecco le nostre previsioni sui vincitori e le ...

Chi è Marie Kondo - guru del riordino protagonista della serie Netflix : Chi dovrebbe guardarla e perché : Marie Kondo è la protagonista della docu-serie di Netflix, disponibile sulla piattaforma dal 1° gennaio. La 34enne giapponese è un'esperta dell'economia domestica molto conosciuta all'estero. Ma chi è Marie Kondo e chi dovrebbe guardare il suo reality? Scrittrice giapponese, Marie è l'ideatrice del cosiddetto metodo KonMari, un sistema studiato per riordinare al meglio gli spazi abitativi con lo scopo di migliorare la qualità della propria ...

Chi dovrebbe comprare la Lazio a gennaio? : Il primo giro di boa per il campionato è arrivato, e finalmente è tempo di bilanci. Se lo scorso anno le lacune dei bianco celesti riuscirono a rifugiarsi dietro a quella che è stata una perfetta macchina da goal, quest’anno la musica è ben diversa: servono, e urgentemente, dei ritocchi da effettuare nella sessione invernale del calciomercato.Un esterno e bastaNo, non serve solamente un esterno, è che il gioco di parole con Dusan era ...

BosChi - una furia contro Conte : 'Attacco a pensionati ignobile - dovrebbe pulirsi la bocca' : Maria Elena Boschi, deputata del Partito Democratico, continua a non essere particolarmente tenera nei confronti del governo. Anzi, non perde occasione per manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte strategiche dell'esecutivo. Lo ha fatto attraverso Twitter dove non ha lesinato attacchi nei confronti del Ministro dell'Economia Tria nelle ultime ore e non ha risparmiato neanche il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, ...

Melissa Satta rinnega il suo ex Daniele Interrante che diChiara : “Melissa dovrebbe solo ringraziarmi - ingrata” : Un tempo erano una coppia Melissa Satta e Daniele Interrante, oggi a distanza di anni si scontrano, ma inizia lei Nel corso della sua ospitata nella trasmissione La Repubblica delle Donne, l’ex velina di Striscia la Notizia aveva parlato della sua storia d’amore con Daniele Interrante, ex di Guendalina Canessa e tronista. “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni – aveva spiegato -. Anch’io ...

Magi : Roma dovrebbe avere Chiusura ciclo rifiuti come grandi città europee : Roma – “La gestione dei rifiuti a Roma e’ al collasso e il rogo al Tmb di via Salaria ne e’ la riprova. avere un sistema di gestione che prevede l”esportazione’ in giro per l’Italia dei prodotti di lavorazione degli impianti di trattamento, vuol dire trasformare questi impianti in pericolosi siti di stoccaggio provvisori dove si accumulano tonnellate e tonnellate di rifiuti aumentando quindi di molto il ...

Tav - Di Maio e Toninelli : “Referendum? Dovrebbero Chiederlo i cittadini”. Appendino : “Prima analisi costi-benefici” : Dopo l’apertura di Matteo Salvini a un ipotetico referendum sul Tav, avvenuta ieri al margine dell’incontro con i presidenti territoriali di Confindustria Lombardia, a parlare ora è il fronte 5 stelle del governo. “Sicuramente i tecnici, la parte scientifica, dovranno dirci se quest’opera sta in piedi o no. Poi non è il governo che indice il referendum, per legge non lo possiamo fare, se invece i cittadini lo chiedono, ...

Il presepe è sacro - ma dovrebbe riChiamare all’unità. Nonostante le polemiche di ogni Natale : “Te piace ‘o presepio?”. ogni anno, prossimi al Natale, torna di grande attualità la domanda che fa da leitmotiv alla celebre commedia di Eduardo De Filippo Natale in casa Cupiello. E ogni volta attorno a quella fredda e misera capanna di Betlemme si alimentano polemiche a non finire. È bene fare o non fare il presepe nelle scuole, negli ospedali o in altri luoghi pubblici? È un simbolo di fede, devozione, preghiera? O è un segno di ...

VideogioChi e lavoro : perché un'azienda dovrebbe assumere un gamer : Il mondo del lavoro è sempre più attento a integrare le competenze che i gamer sviluppano su pc e console: fantasia, reattività, organizzazione e dedizione

