Biathlon | Sprint 10 km Ruhpolding 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : Johannes Boe contro tutti. Sfida sprint rimandata a giovedì : Neve, tanta neve in quel di Ruhpolding (Germania) nella prossima Sfida che gli assi del Biathlon sono pronti ad affrontare. Ne è caduta troppa dal cielo tedesco e allora la decisione è stata la seguente: si gareggia nella sprint maschile giovedì alle 11.00. Tutto rimandato di 24 ore per garantire delle condizioni di gara accettabili, salvaguardando la sicurezza dei primattori di sci e fucile. E dove eravamo rimasti dunque? Ad un Johannes ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding : il nuovo programma della settimana. Due sprint giovedì 17 gennaio : orari - tv e streaming : Subisce una significativa variazione il programma della quinta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. A causa delle pesanti nevicate che hanno colpito la località di Ruhpolding, in Germania, le autorità hanno deciso di spostare la sprint maschile in programma domani, mercoledì 16 gennaio, a giovedì 17, nello stesso giorno della prova femminile. Gli uomini prenderanno il via alle ore 11.00, mentre nessuna modifica nel programma delle ...

Biathlon - diramato lo stato d’emergenza a Ruhpolding : cancellata la sprint maschile in programma mercoledì : La neve si abbatte su Ruhpolding: stato d’emergenza, cancellata la sprint maschile di mercoledì Il maltempo la fa da padrone anche a Ruhpolding, in Germania e per la prima volta nella stagione costringe anche la federazione mondiale di Biathlon a cancellare un evento. mercoledì 16 gennaio, infatti, a causa delle forti nevicate delle ultime ore non si terrà la sprint maschile che avrebbe dovuto aprire il programma nella località ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2019 : sprint maschile rinviata a data da destinarsi : Una notizia che era un po’ nell’aria ed oggi è arrivata la conferma. La sprint maschile di Ruhpolding, valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2019, è stata rinviata a data da destinarsi a causa delle eccezionali nevicate che si stanno concentrando in Germania. Per questo, come riporta dal profilo twitter della IBU, le autorità locali hanno deciso di non togliere lo stato di emergenza e conseguentemente la gara prevista domani ...

Biathlon - IBU Cup Duszniki Zdroj 2019 : due triplette russe nelle sprint odierne. Fuori dai dieci gli azzurri : Riparte da Duszniki Zdroj, in Polonia, l’IBU Cup di Biathlon e subito la Russia batte un polpo molto forte: due triplette nelle sprint odierne hanno fatto impallidire tutte le squadre avversarie. Al femminile successo di Natalia Gerbulova, mentre tra gli uomini la spunta Alexander Povarnitsyn. Nella sprint 7.5 km femminile la russa Natalia Gerbulova, nonostante due errori al secondo poligono, centra la vittoria in 22’10″7, ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dorothea Wierer sempre in vetta. Lisa Vittozzi la migliore nella sprint : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - decimo posto per Hofer nella sprint di Oberhof : primo trionfo per il russo Loginov : Hofer torna nella top ten: decimo nella sprint di Oberhof. Windisch cresce ed è 19esimo, primo trionfo in carriera di Loginov Lukas Hofer torna nella top ten. nella sprint di Oberhof l’azzurro si classifica al decimo posto e l’aspetto migliore è la netta crescita al poligono perché per la prima volta nella stagione chiude la gara con un solo errore al poligono: un elemento fondamentale per poter lottare con gli atleti migliori ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Aleksandr Loginov batte Johannes Boe nella sprint - Lukas Hofer decimo : Prima o poi doveva succedere e ad Oberhof (Germania) il dominio del norvegese Johannes Boe termina. nella sprint del quarto appuntamento della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon maschile, è stato il russo Aleksandr Loginov ad interrompere l’egemonia dello scandinavo. Una prova perfetta quella dell’atleta con il pettorale numero 17: velocissimo sugli sci stretti e preciso al poligono con lo zero ed una velocità di esecuzione ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2019 in DIRETTA : Loginov fa saltare il banco! Boe e Fourcade da podio. Azzurri imprecisi ma veloci sugli sci : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta Sprint maschile della Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi di Oberhof (Germania) ancdrà in scena la solita sfida a cui siamo ormai abituati nelle ultime stagioni tra Boe e Fourcade o ci sarà qualche sorpresa?. Johannes Boe è il grande protagonista della Coppa del Mondo fino a questo momento. Sarà interessante vedere se avrà mantenuto la condizione di dicembre e come affronterà un ...

Biathlon oggi (11 gennaio) - Sprint 10 km Oberhof 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi nuova puntata della sfida tra il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Nella Sprint sulla pista tedesca di Oberhof (Germania) ne vedremo delle belle. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo d’oro il norvegese Johannes Boe, mai ...

Biathlon – Prima vittoria in carriera per Lisa Vittozzi : le parole dell’azzurra dopo la sprint di Oberhof : Le sensazioni di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer dopo la sprint femminile di Oberhof La netta vittoria nella sprint femminile di Oberhof consente a Lisa Vittozzi di diventare la terza italiana nella storia ad un ottenere un successo sul massimo circuito mondiale. Oltre alla ventireenne carabiniera forestale di Sappada, si sono imposte in cinque occasioni Dorothea Wierer e in tre occasioni Nathalie Santer, Lisa strappa a Wierer il pettorale ...

Biathlon - Sprint maschile Oberhof 2019 : startlist e pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In questa stagione il norvegese Johannes Boe sta dominando la Coppa del Mondo di Biathlon, ma il transalpino Martin Fourcade, se vorrà riaprire la contesa, dovrà sfruttare al massimo la pista tedesca di Oberhof. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo ...