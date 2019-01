Belen lato B rifatto | Signorini svela | “Aveva esagerato con le iniezioni”

Belen Rodriguez torna in Italia e rivela : 'Sorrisi che mi hanno cancellato le ferite' : Con un emozionante messaggio che ha postato nelle sue "Instagram Stories", Belen Rodriguez ha fatto sapere di essere tornata a casa. Dopo aver trascorso circa due settimane nella sua Argentina, dunque, la showgirl è rientrata in Italia pare con nuove consapevolezze. Le parole che ha scelto la 34enne per descrivere i giorni che ha vissuto nella sua terra d'origine sono forti e toccanti allo stesso tempo: secondo gli appassionati di gossip, la ...

Belen Rodriguez non sta insieme a Lavezzi : svelato perché : Belen Rodriguez e Ezequiel Lavezzi stanno insieme? Il retroscena Ieri è circolata on line un’indiscrezione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez, che ha immediatamente acceso gli animi dei suoi fan. Di cosa si tratta? La popolare showgirl argentina è stata sorpresa in vacanza in Uruguay insieme al calciatore della squadra cinese Hebei China Fortune Ezequiel Lavezzi. Un’immagine, che ha fatto subito pensare all’ipotesi ...

Belen Rodriguez - i jeans le fasciano il lato b perfetto : altro sexy backstage per l'argentina [VIDEO] : Belen Rodriguez protagonista di un altro sexy backstage: la bellissima argentina testimonial questa volta di un marchio di jeans Belen Rodriguez promuove un marchio di jeans e lo fa con tutta la ...