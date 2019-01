Australian Open 2019 domani 17 gennaio | programma e orari delle partite Come vederle

Tennis - Australian Open : Seppi da applausi - impresa Fabbiano : Andreas Seppi è il primo italiano a qualificarsi per il terzo turno dell'Open d'Australia. L'altoatesino, che compirà 35 anni il prossimo 21 febbraio, ha superato senza troppi problemi l'idolo locale ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 16 gennaio - risultati e aggiornamenti in tempo reale. Grande vittoria di Fabbiano - anche Seppi al terzo turno - Travaglia sconfitto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Cominciano i match del secondo turno sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Tornano in campo nel tabellone maschile Roger Federer e Rafael Nadal, entrambi impegnati sulla Rod Laver Arena. Lo svizzero affronterà il britannico Daniel Evans, mentre per lo spagnolo sfida con l’Australiano Matthew Ebden, che proverà a sfruttare ...

Australian Open – Fabbiano abbatte il gigante Opelka : vittoria straordinaria al tie-break del 5° set per l’azzurro : Thomas Fabbiano stacca il pass per il terzo turno degli Australian Open per la prima volta in carriera: il tennista azzurro supera Reilly Opelka al tie-break del 5° set Per la prima volta in carriera, Thomas Fabbiano riesce ad accedere al terzo turno degli Australian Open. Ne è passato di tempo da quando era un ragazzino che, nonostante la scuola del giorno dopo, metteva la sveglia in piena notte per seguire i grandi nomi del tennis sul ...

Australian Open 2019 - introdotto il super-tiebreak al quinto set! Come funziona. Addio alle maratone : Nei primi due giorni di sfide agli Australian Open lo abbiamo visto andare in scena soltanto tre volte, due tra le donne ed una tra gli uomini: si tratta della principale novità di questa edizione del primo Slam stagionale ed è il super-tiebreak, introdotto per la prima volta per evitare match infiniti. Nella partita decisiva, dunque al terzo set tra le donne ed al quinto tra gli uomini, sul 6-6 non si andrà più ad oltranza fino a quando uno dei ...

Australian Open – Sabalenka senza problemi ai sedicesimi : Boulter si arrende in due set : Aryna Sabalenka supera anche il secondo turno degli Australian Open: la tennista bielorussa batte Katie Boulter in due set Aryna Sabalenka ottiene il suo secondo successo agli Australian Open. La tennista bielorussa, arrivata a Melbourne da numero 11 al mondo, supera Katie Boulter (n°97 del ranking WTA) dopo 1 ora e 15 minuti di match nel quale mantiene saldamente il controllo della gara, rischiando poco o nulla. Sabalenka si è imposta in ...

Australian Open : in campo Fabbiano nel secondo turno : L'italiano ha trovato un gigante sul suo cammino. L'americano Reilly Opelka è alto 2 metri e 11. Un'impresa per il nostro tennista di 1 metro e 73 -

Fognini-Mayer (17 gennaio) - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Torna in campo domani Fabio Fognini per il secondo turno degli Australian Open 2019. All’esordio il ligure ha sfruttato il ritiro dello spagnolo Jaume Munar nel corso del terzo set, anche se l’azzurro si trovava avanti di due set, entrambi vinti al tiebreak, e anche nel terzo per 3-1. Il prossimo avversario sarà del nativo di Arma di Taggia sarà l’argentino Leonardo Mayer che si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry in quattro set ...

Camila Giorgi-Swiatek (17 gennaio) - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Camila Giorgi ha passeggiato nel primo turno degli Australian Open 2019 contro la slovena Jelena Jakupovic, sconfitta nettamente per 6-3 6-0. Adesso la marchigiana se la dovrà vedere la giovane polacca Iga Swiatek, numero 177 del mondo, proveniente dalle qualificazioni e che ha battuto al primo turno la rumena Ana Bogdan. Giorgi sicuramente favorita, ma che dovrà stare molto attenta al servizio della campionessa dell’ultimo Wimbledon ...

Australian Open – Petra Kvitova in scioltezza : successo easy contro Irina Begu : Petra Kvitova vince i trentaduesimi di finale degli Australian Open con semplicità: la tennista ceca supera Irina Begu in due set Bastano 1 ora e 10 minuti a Petra Kvitova per archiviare la pratica Irina Begu e staccare il pass per i sedicesimi di finale degli Australian Open. La tennista ceca, numero 6 al mondo, ha sconfitto la numero 70 del ranking femminile imponendosi con semplicità in due set, conclusi con il punteggio di 6-1 / 6-3. ...

Tennis - Australian Open : avanza Seppi - Travaglia sogna l'impresa - bene Federer : Travaglia CI PROVA - Travaglia spinge al quinto set Nikoloz Basilashvili , numero 20 del mondo, 3-6 6-3 3-6 6-4 6-3. L'azzurro ha provato a cambiare ritmo per neutralizzare il Tennis potente del ...

Tennis - Australian Open : avanzano Wozniacki e Stephens - fuori la Bertens : La russa, ex numero 13 del mondo, affronterà Aliaksandra Sasnovich , bielorussa che ha sconfitto la testa di serie numero 20 Anett Kontaveit , per la quarta volta in otto confronti diretti, 6-3 6-3. ...

VIDEO Roger Federer-Daniel Evans Highlights Australian Open - lo svizzero accede al terzo turno : Roger Federer al terzo turno degli Australian Open 2019. Lo svizzero ha sconfitto in tre set il britannico Daniel Evans in un match comunque complicato per l’elvetico soprattutto nei primi due set, con l’inglese che ha provato ad impensierire il numero due del mondo. Adesso Federer affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha superato in quattro set il francese Gael Monfils. Di seguito gli Highlights del match: Highlights Roger ...

