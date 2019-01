Ue | Di Maio a ministro francese | democrazia non palazzi ma cittadini

Di Maio risponde al ministro francese : "Loro orgogliosi della sede? Certo - gliela paghiamo noi!" : Sono partiti ieri pomeriggio, percorrendo centinaia di chilometri per arrivare al Parlamento europeo, a Strasburgo. E di quel viaggio hanno documentato tutto, con diverse dirette Facebook. Ma una volta arrivati alla sede, Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio hanno subito chiarito la loro posizione: la sede francese dell'Ue? "Una marchetta per i francesi".E oggi il vice presidente del Consiglio Di Maio, sulla sua pagina Facebook, ha voluto ...

Sassari - il ministro Di Maio e l'onorevole De Martini in visita al presidio ex Secur : Giornata intensa, quella di ieri, per i 50 ex dipendenti Aou e Ats di Sassari in presidio permanente dallo scorso 16 dicembre. Da 28 notti, a turno, si danno il cambio per difendere il diritto al lavoro in quanto sostituiti e licenziati. Nella mattinata di ieri hanno ricevuto la visita del vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio mentre in serata è arrivato il deputato della Lega, Guido De Martini. L'incontro con Luigi Di ...

Luigi Di Maio - disastro al Mise : "Sì alle trivellazioni" - M5s e ministro Costa in rivolta : Erano No Euro e diventarono Filo-Euro. Erano No Ilva e lasciarono aperta l' Ilva. Non volevano la Tap, poi diedero il via libera alla Tap. Si pensava che avessero ormai toccato il fondo. E invece decisero di andare ancora più a fondo, nel mare, decidendo di trivellarlo. L' ultimo capitolo della saga

Luigi Di Maio - disastro al Mise : 'Sì alle trivellazioni' - M5s e ministro Costa in rivolta : Thompson, uno che spende e spande denari nell' estrazione del petrolio in mezzo mondo, dal Sud Africa alla Nuova Zelanda, dalla Cina al Belize, e che nello Jonio ha già investito milioni di dollari ...

Sicurezza - Di Maio si schiera con Salvini : siamo a favore della legge - i sindaci non possono aprire i porti. Saviano attacca il ministro : apri i porti : Luigi Di Maio si schiera con Matteo Salvini e contro i sindaci su Sicurezza e migranti. Ma il Movimento 5 stelle si divide. Di Maio. «Se c'è qualche membro della maggioranza...

Il ministro Di Maio : 'Il reddito di cittadinanza va solo agli italiani' : Per questo ora la 'volontà politica' sarebbe di alzare l'asticella e dare il beneficio ai residenti da dieci anni, il tempo peraltro che serve per ottenere la cittadinanza. È ancora da capire però se ...

Manovra - i 10 assenti al voto alla Camera. Il 'ministro' Lorenzo Fioramonti pugnala Luigi Di Maio : La Manovra è legge, ma alla Camera mancano all'appello 35 voti tra Lega e M5s . Sono stati 313 sì a Montecitorio, rispetto a una maggioranza teorica di 352 deputati. Soprattutto, verbali alla mano, ...

Terremoto Catania - Di Maio nei luoghi dei crolli/ Ultime notizie - il ministro 'Massimo supporto ai sindaci' : Terremoto Catania, Ultime notizie: prosegue l'eruzione dell'Etna. Protezione Civile in Sicilia, panico in strada: feriti e crolle, polemiche allerte

Deposito incontrollato rifiuti - indagato padre ministro Di Maio : Napoli, 20 dic., askanews, - Antonio Di Maio, padre del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi, è indagato dalla Procura di Nola per Deposito incontrollato di rifiuti. La ...

Rifiuti - indagato padre ministro Di Maio : 11.48 Il padre del ministro e vice premier,Di Maio, è indagato dalla procura di Nola per deposito incontrollato di Rifiuti, E' quanto riporta il quotidiano"Il Mattino". L'iscrizione di Antonio Di Maio è avvenuta a seguito della segnalazione della polizia municipale, che ha rinvenuto il deposito in un terreno attiguo alla masseria di famiglia, nel comune di Mariglianella (Napoli). L'area interessata era stata posta sotto sequestro a seguito ...

Luigi Di Maio il ministro che spende di più : quanti soldi chiede per mantenere il suo Ministero : I grillini e i tagli ai costi della politica? Sì, mai coi Ministeri degli altri. È Luigi Di Maio a dominare la classifica delle spese per ogni singolo Dicastero: secondo i dati riportati da Repubblica ed estratti dalle tabelle della ...

Fabio Fazio e Luigi Di Maio - brutale scontro : la clamorosa sfida del conduttore al ministro : "Se c'è un caso Fazio in Rai ? Certo". Luigi Di Maio , sollecitato dalla senatrice di Forza Italia Maria Alessandra Gallone, in Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affronta il tema del compenso ...

Di Maio - il ministro delle fake news : Luigi Di Maio, nella veste di ministro dello Sviluppo economico, ha cercato di ristabilire un contatto con le imprese per via epistolare: “Iniziamo ad abbassare le tasse”, ha scritto sul Sole 24 Ore, in una lettera indirizzata “a tutti gli imprenditori italiani”. Quali sono queste misure di riduzion

Luigi Di Maio : sciolta l'azienda del padre - liquidatore il fratello del Ministro : Luigi Di Maio ha messo in atto ciò che aveva annunciato pochi giorni fa e oggi ha firmato, insieme alla sorella Rosalba, la messa in liquidazione dell'azienda di famiglia che da tempo è al centro di un caso mediatico in seguito ad un servizio de Le Iene. Ad essere nominato liquidatore con tutti i poteri di legge è stato il fratello del Ministro del Lavoro, Giuseppe Di Maio. La liquidazione anticipata della società si è resa opportuna ed urgente ...