Schick | due gol e un assist Roma ai quarti come l' Atalanta

Di Francesco: "#Schick somatizza! Due nuovi infortunati: perdo #Perotti, Pastore è tornato"

(Di martedì 15 gennaio 2019) Definito il quadro deidi finale di Coppa Italia: oggi si conosceranno date e orari delle gare, previste per fine gennaio. Nessuna sorpresa, fuori le tre squadre non di serie A (Novara, Benevento e Virtus Entella), passano il turno tutte le teste di serie. Le ultime due formazioni qualificate sono l'e lache ringraziano i loro centravanti Zapata e. Il colombiano - tenuto a bada per quasi tutta la partita da Ceppitelli - sblocca la sfida di Cagliari con un colpo di testa sui titoli di coda (è il suo decimo gol di fila dal 3 dicembre scorso) servendo poi l'per il 2-0 di Pasalic nel recupero. Il ceco segna un gol-lampo di tacco (erano trascorsi appena venti secondi dal fischio d'inizio), manda in rete a fine primo tempo Marcano e chiude la pratica a inizio ripresa siglando la sua doppietta personale.aveva chiuso bene il 2018 con la rete e ...