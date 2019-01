Sampdoria | infortunio Linetty | l’esito degli esami strumentali

Infortunio Bruno Alves - le ultime in vista del match contro la Sampdoria : Infortunio Bruno Alves – Il difensore centrale del Parma è in ripresa dal risentimento muscolare che lo aveva colpito durante l’ultimo match contro il Chievo, dopo i problemi avvertiti in settimana. Anzi, l’Infortunio sarebbe stato praticamente smaltito e il portoghese ha già lavorato in parte con il gruppo. Domani potrebbe essere il grande giorno del ritorno in gruppo a pieno regime e, se così fosse, Bruno Alves si ...

Sampdoria - uno stop per infortunio e un rientro in gruppo : Giampaolo sorride a metà : Bartosz Bereszynski salterà il Parma per squalifica, ma Giampaolo non potrà contare sul difensore per altre partite. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione muscolare alla coscia destra: per lui oggi solo terapie e fisioterapia al mattino. Il resto della squadra ha invece svolto una doppia seduta al “Mugnaini” di Bogliasco: prima sessione a gruppi incentrata su lavoro di forza in ...