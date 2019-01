Per una campagna elettorale pulita | anche sul web #Antivirus

Eclissi del 21 Gennaio - SuPerluna di sangue - terremoti - eruzioni vulcaniche e meteo estremo : esiste davvero una relazione? : All’inizio della prossima settimana, la luna darà spettacolo in cielo con l’Eclissi della Superluna di sangue, che in Italia potremo ammirare alle prime ore del mattino di lunedì 21 Gennaio. In un’Eclissi totale di luna, il sole, la Terra e il nostro satellite sono perfettamente allineati. La Terra proietterà la sua ombra sulla luna, impedendo che la sua superficie venga raggiunta dalla luce solare. Tuttavia, attraverso il fenomeno dello ...

Fabrizio Corona : “Il mio cuore appartiene solo a una Persona. E lei è Belen Rodriguez” : “Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, non so che cosa sarà delle nostre vite, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa fottuta magia, quella che ha creato la coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana, che gli italiani non hanno mai dimenticato, perché nell’immaginario collettivo io e lei saremo sempre insieme”. Parole romantiche, una ...

Primo ciak Per le riprese di Elite 2 - su Netflix nel 2019 con new entry nel cast ma senza una protagonista (video) : Successo immediato, rinnovo pure: sono già iniziate le riprese di Elite 2, che debutterà su Netlfix entro il 2019. Perché quando il colosso dello streaming fiuta una produzione su cui puntare, in pratica l'ha già fatto. La società ha annunciato il 15 gennaio l'inizio delle riprese della seconda stagione di Elite attraverso un video che svela i nuovi personaggi pronti ad arricchire la trama del teen drama a tinte noir ambientato in un ...

Francesca Cirpiani rapinata da una gang di immigrati : 'Perché ha ragione Salvini' : La bionda Francesca Cipriani , intervenuta ai microfoni di I Lunatici , ha raccontato di essere stata rapinata a Milano, in pieno giorno, da alcuni extracomunitari. La showgirl ha ammesso di aver ...

Prima di morire - Buildfeed trova sui server Microsoft una build Per Andromeda e Centaurus : Se, nel corso degli ultimi anni, avete seguito con attenzione i nostri articoli riguardanti i rumor sulle numerazioni delle future build Insider vi sarete sicuramente resi conto che questi provenivano tutti da buildfeed. buildfeed è (o meglio era) un servizio non ufficiale creato da alcuni sviluppatori che, senza alcun consento da parte di Microsoft, pubblicava in antePrima i futuri aggiornamenti di Windows 10 e Windows 10 Mobile compresi quelli ...

Francesca Cirpiani rapinata da una gang di immigrati : "Perché ha ragione Salvini" : La bionda Francesca Cipriani, intervenuta ai microfoni di I Lunatici, ha raccontato di essere stata rapinata a Milano, in pieno giorno, da alcuni extracomunitari. La showgirl ha ammesso di aver vissuto un’esperienza terribile, sottolineando di essere ancora molto turbata: “Mi hanno rapinato alle 13.

SuPercoppa in Arabia - non serviva una partita Per iniziare a indignarsi : Verrà ricordata come la partita della discordia quella che si giocherà a Jedda, in Arabia Saudita, mercoledì 16 gennaio: il match di Supercoppa tra Juventus e Milan che ormai da diverse settimane sta facendo tanto parlare di sé. Sono molteplici le polemiche nate attorno a questo caso, soprattutto dopo la diffusione della Lega Calcio di un comunicato stampa in cui veniva dichiarato che le donne non avrebbero potuto accedere allo stadio ...

I terrapiattisti preparano una crociera Per il 2020 Per dimostrare che il pianeta è piatto : E' una notizia davvero curiosa, quanto clamorosa, quella che giunge dai cosiddetti terrapiattisti. L'obiettivo di questi ultimi è infatti quello di dimostrare che la scienza si sbaglia, e che il nostro pianeta è piatto, e non sferico, come si può vedere dalle immagini dei satelliti, che altro non sarebbero che delle immagini al computer create ad arte (secondo questa teoria dei terrapiettisti). Per convincere il mondo di questa loro idea, per il ...

Mara Venier sogna di tornare sul set : «C’è un progetto con Claudia Mori Per una fiction» : Mara Venier Se Barbara D’Urso, dopo vent’anni, ha ripreso ad interpretare La Dottoressa Giò, anche l’ormai ex rivale della domenica, Mara Venier, potrebbe tornare a recitare. E’ la stessa conduttrice di Domenica In a ribadire il suo sogno nel cassetto e la volontà di rimettere piede sul set. “C’è un progetto con Claudia Mori per una fiction che si chiamerà La Fioraia del Giambellino. Così potrei tornare a ...

Camila Cabello ha scritto una bellissima dedica Per il primo anniversario del suo album solista : Camila <3 The post Camila Cabello ha scritto una bellissima dedica per il primo anniversario del suo album solista appeared first on News Mtv Italia.

Chiara Ferragni - un fan spende 5700 euro Per un caffé e una chiacchierata con lei : Può un caffè costare quasi 6mila euro? Sì, se lo si prende in compagnia di Chiara Ferragni. Un fan dell’influencer moglie di Fedez ha sborsato infatti 5700 euro per poter bere un caffè in compagnia della Ferragni. L’ennesima trovata commerciale dopo la bottiglia d’acqua a 6 euro e il corso di make up da 650? Niente affatto. Si tratta infatti di un’iniziativa organizzata dal sito Charity Stars, che ha messo all’asta ...

Roma : ragazza di 16 anni muore Per una crisi allergica dopo aver bevuto dei mini-cocktail : Si chiamava Federica Stiffi la ragazza di appena 16 anni che la scorsa notte ha perso la vita a Roma dopo aver consumato dei mini-cocktail con i suoi amici. Stando a quanto riportato da "Il Messaggero", la giovane era uscita di casa sabato sera insieme alla sua migliore amica per trascorrere una serata all'insegna dell'allegria e della spensieratezza. Purtroppo, però, nel giro di poche ore si è consumata una vera e propria tragedia, con la ...

Taglia i capelli sul bus ad una ragazza Perché erano troppo lunghi : arrestato un barbiere : Un barbiere, di 65 anni, è stato arrestato su un autobus ad Hong Kong. Aveva Tagliato i capelli ad una donna che, per sua sfortuna, si era addormentata sul sedile davanti al suo. Un testimone ha ...

Stop al voucher babysitter : nessuna proroga Per il 2019 : È ufficiale, l’Inps lo ha comunicato anche attraverso i suoi canali social: il voucher babysitter - alternativo al congedo parentale - non verrà prorogato. Così come gli sgravi contributivi per le aziende che promuovono la flessibilità...