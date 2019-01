Pallavolo | la Powervolley Milano fa chiarezza | “nessun contatto con il Modena per Zaytsev”

sportfair

(Di martedì 15 gennaio 2019) Il club lombardo ha smentito categoricamente l’interesse per il giocatore azzurro, in forza alVolley In riferimento a quanto apparso questa mattina sulla testata “Il Giorno” rispetto alle dichiarazioni del presidente Lucio Fusaro sull’interessamento da parte dellaper l’atleta Ivan Zaytsev, riprese anche da altre testate giornalistiche, la società intende precisare e sottolineare che non c’è stato nessundiretto né con l’atleta né con il suo manager in occasione del match di domenica tra, ma che il dialogo citato fa riferimento ad un colloquio informale e scherzoso di molto tempo fa.La società nella figura del presidente Lucio Fusaro, assolutamente soddisfatto delle prestazioni dei propri giocatori che stanno dimostrando sul campo il proprio valore, intende tutelare la propria squadra, concentrata esclusivamente sugli ...