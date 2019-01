Non c' è spazio per i sentimenti | il Lecce saluta Arrigoni e Torromino | salta Budimir

Spazio - “World Is Not Enough” : ecco il prototipo del veicolo che Non esaurisce mai il carburante : World Is Not Enough, o Wine, è un veicolo grande quanto un forno a microonde in grado di estrarre acqua da asteroidi o altri corpi celesti generando vapore che utilizza come propellente per volare in autonomia verso il prossimo obiettivo: il prototipo è stato realizzato da Phil Metzger, University of Central Florida e la Honeybee Robotics, una piccola impresa di Pasadena- California. Il progetto – spiega Global Science – è il ...

Calciomercato Roma/ Ultime notizie : per la mediana piace Schneiderlin - che Non trova spazio nell'Everton : Calciomercato Roma, Ultime notizie: voci, indiscrezioni e trattative della società giallorossa nel corso della finestra invernale.

Dove andiamo in vacanza? Nello Spazio - sulla “rotta di Gagarin” : Non è fantascienza - presto potrebbe diventare realtà : Andare in vacanza Nello Spazio è una realtà sempre meno fantascientifica che si concretizza ogni anno di più. Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha consigliato ai potenziali turisti spaziali, oltre al volo sulla Stazione Spaziale Internazionale, anche il viaggio sulla “rotta di Gagarin” ed è già in trattative con diversi partner per mettere in atto l’ambizioso e affascinante progetto. Come ha annunciato il capo ...

Segnali radio dallo Spazio profondo : Non sono gli alieni : Milano, 10 gen., askanews, - Nel film Contact di Robert Zemeckis del 1997 un misterioso segnale radio proveniente dallo Spazio profondo annunciava all'umanità che non era sola nell'universo.A gennaio ...

Burioni - Grillo e Renzi firmano patto pro-vax/ 'L'obiettivo è di Non dare più spazio alla pseudoscienza' : Roberto Burioni lancia il 'patto per la scienza': firmano Grillo e Renzi. Vaccini: 'Una base comune deve esserci'. Ex garante M5s attaccato sui social.

Spazio - il direttore di Roscosmos : “La NASA spieghi perché Non posso entrare in USA” : Dmitry Rogozin, direttore dell’Agenzia spaziale russa Roscosmos, ha chiesto alla NASA di chiarire per quale motivo gli sia stato negato l’ingresso negli Stati Uniti in vista del viaggio in programma a febbraio. “Sono pronto a ricevere Jim Bridenstine, capo della NASA, in Russia. Dobbiamo discutere come convivere con questa situazione“, ha dichiarato Rogozin all’agenzia Tass. La scorsa settimana Bridenstine ha ...

La Top 11 dei calciatori più costosi : Non c’è spazio per Cristiano Ronaldo : Alcuni campionati si sono fermati per una lunga pausa ma adesso si avvicina sempre di più il momento di tornare in campo, nel frattempo è il momento dei bilanci. Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo secondo l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica, si tiene conto di parametri che vanno dalla posizione in ...

Per CR7 Non c'è spazio nella formazione dei più costosi : Cristiano Ronaldo non figura nell'elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo, almeno secondo quanto pubblica l'istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale ...

Spazio : batteri su Iss mutati per adattarsi ma Non pericolosi : Roma, 9 gen., askanews, - I batteri che si trovano sulla Stazione Spaziale Internazionale sono diversi dai loro omologhi terrestri ma non sono nocivi per l'uomo. A rivelarlo è un nuovo studio che ...

Atalanta - Pasalic vuole più spazio. Ma per Gasperini Non è sul mercato : Scalpita Mario Pasalic, titolare nelle ultime due di campionato come centrocampista centrale in sostituzione dell'infortunato De Roon. Le risposte sono state abbastanza positive dopo un avvio di ...

Mattarella al Papa : “Politica responsabile e lungimirante Non alimenta paure - Non lascia spazio a nazionalismo e xenofobia” : “Una politica responsabile e lungimirante non alimenta le paure, non lascia spazio alla logica del nazionalismo, della xenofobia, della guerra fratricida”. E’ il cuore del messaggio che Sergio Mattarella ha inviato a Papa Francesco. La sera del 31 dicembre, nel consueto messaggio di fine anno, il Presidente della Repubblica aveva sottolineato l’importanza della “difesa dei valori della convivenza” attraverso i ...

Gregorio De Falco commenta l'espulsione da M5s : "Deriva illiberale - Non c'è spazio per la democrazia" : A poche ore dal cenone di Capodanno, il senatore Gregorio De Falco ha saputo che nel 2019 non potrà tornare a bordo del Movimento 5 stelle. Il comandate, celebre per aver intimato a Schettino di tornare sulla Costa Concordia durante il naufragio, è stato infatti espulso dal Movimento. "Una decisione illegittima che va contro l'articolo 49 della Costituzione", commenta a botta calda all'HuffPost.Senatore De Falco, se lo ...

Walter Nudo è il re dei reality - dopo l'Isola anche il Gf Vip : ma in tv Non ha mai trovato spazio : Walter Nudo è ufficialmente il re dei reality italiani. Vince la finale del Grande Fratello Vip 2018 e conquista la casa di Cinecittà quindici anni dopo l'Isola dei Famosi....

Renzi - i sondaggisti : spazio per il suo partito c'è ma rischia di Non contare : Possono sintetizzarsi così, in attesa delle rilevazioni demoscopiche, le previsioni dei principali sondaggisti sull'ipotesi politica di fuoriuscita dell'ex premier e segretario Matteo Renzi dal Pd. '...