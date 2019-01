Migranti | morta bimba di 4 anni nell' Egeo

Il naufragio più mortale del Mediterraneo è più grave di quanto si pensasse : potrebbero essere morti 1.100 Migranti. L’instancabile lavoro per identificarli : Prima che le loro vite finissero in una trappola mortale sott’acqua, prima che in centinaia si mettessero in fila su una spiaggia libica per imbarcarsi su un battello senza ancora, i giovani uomini dei villaggi inariditi del Sahel avevano dei nomi. Due investigatori forensi, uno che gira in lungo e in largo per l’Africa e l’altra in un laboratorio universitario italiano, sono impegnati nella missione contro ogni probabilità di mantenere la ...