Incidente sull' A18 tra Catania e Messina | tre morti | tra cui l' agente di polizia stradale

(Di martedì 15 gennaio 2019) Tre persone sono morte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in unavvenuto'autostrada A18, all'altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea, che ha coinvolto un tir e un'automobile. Lo ha reso noto ladi, aggiungendo che una delle vittima è un collega che si trovava sul posto per un precedente. Il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un'auto. Sul posto sono ancora in corso i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.L'deceduto si chiamava Angelo Sapadaro, aveva 55 anni, ed era in servizio alladi. Era sceso con un collega, rimasto ferito e ricoverato in ospedale, per dei rilievi sua A18 che aveva coinvolto un autoarticolato e un'auto.All'improvviso, per cause in corso di accertamento, sono stati falciati da un Tir in un ...