Il congresso con i millennial

congresso Pd - domani i primi dati dei circoli : per i sondaggi Zingaretti davanti a Martina : ... convinto che ci sia 'esigenza di un'alternativa politica e culturale'. Il candidato a lui più vicino appare sempre più Giachetti, in ticket con Anna Ascani. Paolo Gentiloni ritiene che il nuovo sia ...

I primi dati del congresso Pd : Zingaretti guida nel voto dei circoli : Con l'apertura dei congressi locali, il 7 gennaio, è entrata nel vivo la corsa per la segreteria del Partito Democratico . E i sondaggi lasciano spazio ai numeri veri, quelli degli iscritti in carne ...

Si apre il congresso del Pd : dopo i voti nei primi circoli la sfida è tra Zingaretti e Martina : Con il voto nei circoli si è ufficialmente aperto il Congresso del Partito Democratico. I primi risultati, seppur molto parziali e poco indicativi, danno il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in testa, di poco avanti rispetto a Maurizio Martina. Terzo, ma molto lontano, il ticket Giachetti-Ascani. Sotto l'1% gli altri tre candidati.Continua a leggere

India : elezioni - partito del congresso promette semplificazione imposta centrale su beni e servizi : "Riformeremo il Gst e stimoleremo investimenti dal Medio Oriente e da altre parti del mondo. Siamo il partito della liberalizzazione dell'India, siamo il partito che ha promosso la più grande ...

Michael Cohen - ex avvocato di Donald Trump - testimonierà davanti al congresso : Michael Cohen, ex avvocato e stretto collaboratore del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, testimonierà davanti al Congresso il 7 febbraio. Sarà interrogato a proposito dei rapporti tra il comitato elettorale di Trump e la Russia, argomento al centro dell’indagine

Cnn - Cohen testimonierà al congresso : ANSA, - WASHINGTON, 10 GEN - Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump condannato a tre anni per vari reati, testimonierà davanti al Congresso. Lo rende noto la Cnn. E' la prima ...

Usa - Michael Cohen testimonierà al congresso sul suo lavoro per Trump - : L'ex avvocato del presidente degli Stati Uniti, riporta la Cnn, comparirà davanti alla Oversight Committee, la principale commissione investigativa della Camera, il prossimo 7 febbraio. Lo scorso ...

Cnn - Cohen testimonierà al congresso : ANSA, - WASHINGTON, 10 GEN - Michael Cohen, l'ex avvocato personale di Donald Trump condannato a tre anni per vari reati, testimonierà davanti al Congresso. Lo rende noto la Cnn. E' la prima ...

La rivoluzione delle donne al congresso USA passa (anche) attraverso la moda : Alexandria Ocasio-CortezAlexandria Ocasio-CortezAlexandria Ocasio-CortezAlexandria Ocasio-CortezAlexandria Ocasio-CortezKyrsten SinemaKyrsten SinemaKyrsten SinemaKyrsten SinemaKyrsten SinemaDeb HaalandDeb HaalandDeb HaalandDeb HaalandDeb HaalandRashida TlaibRashida TlaibRashida TlaibRashida TlaibIl thobe tradizionale indossato da Rashida TlaibIlhan OmarIlhan OmarIlhan OmarIlhan OmarIlhan Omarmoda e politica sono sempre più – che ci piaccia ...

Al via il congresso dei pensionati Cgil : una componente importante orientata a votare Colla : La partita per la successione di Susanna Camusso è aperta, nessun accordo è stato ancora raggiunto. Nella prima giornata del congresso nazionale dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil, al Lingotto di Torino, la tensione è alta. "Penso sia necessario lavorare sino all'ultimo minuto per ricercare una soluzione unitaria. È il compito primario di un gruppo dirigente e di chi lo ha guidato sino adesso", afferma ...

La candidata alla segreteria Saladino denuncia : "Nel Pd si è aperto il mercato delle vacche in vista del congresso" : "Per salvare il Pd occorre denunciare il solito mercato delle vacche che hanno aperto per i potentati delle tessere, promesse a futuri sindaci, a futuri consiglieri regionali, a futuri presidenti di regione, a futuri parlamentari davanti ad un quadro desolante in cui versa il partito. Si stanno dividendo il nulla, davanti agli italiani che hanno abbandonato questo Pd che io voglio cambiare". Lo denuncia su Fb Maria Saladino, candidata alla ...

Regione Lazio - l’ex presidente dell’Iss Ricciardi diventa consulente di Zingaretti. Per molti mossa in vista del congresso : Un investimento per il futuro. Magari per il possibile salto nazionale. Walter Ricciardi arriva alla corte della Regione Lazio e di Nicola Zingaretti. “Un acquisto per la Champions League più che per il campionato”, ammette qualcuno a via Rosa Raimondi Garibaldi. Dove, nella metafora calcistica, la qualificazione alla “coppa campioni” è rappresentata dalla vittoria al congresso Pd e dal definitivo salto nel palcoscenico nazionale. Per poi ...

PD - verso il congresso : 'Ascani e Giacchetti - martedì in città' : ... Anna Ascani interverrà non solo come portatrice della mozione, ma anche utilizzando i preziosi frutti delle sue esperienze maturate nella Commissione Parlamentare che si occupa di Cultura Scienza ...

Usa - ecco perché questo congresso farà la storia : Le elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermLe elezioni di MidtermÈ un Congresso che farà la storia quello che si è appena insediato, a maggioranza democratica e con un numero record di donne. È quello con la deputata più giovane mai eletta, la ventinovenne Alexandria Ocasio – Cortez. Con il suo profilo Instagram ha ...