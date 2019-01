Giorgetti: «I giocatori siano d’esempio e il pubblico sano zittisca i cori razzisti»

ilnapolista

(Di martedì 15 gennaio 2019) Enfatizzare i violenti è controproducente «Il problema della legittimazione mediatica esiste. Per questo tipo di tifosi violenti, diventa un mezzo di autostima per attrarre persone psicologicamente deboli che vedono così la possibilità di partecipare a fatti che diano loro un riconoscimento». Il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo, ne ha parlato a Skysport24 in un’intervista con il direttore Federico Ferri. «Enfatizzare queste situazioni rischia di essere controproducente».Il calciatore sia d’esempio «Il calciatore rappresenta per il ragazzo forse l’elemento principale di emulazione e di esempio, più del professore a scuola, o magari più del genitore – ha proseguito. – Chi vive questa dimensione deve percepire l’importanza dell’esempio che lui dà nel momento in cui è in campo».Il ...