Battisti | Bonafede | sciacallaggio le polemiche su Megalizzi

Battisti - il videoracconto di Bonafede sembra uno spot : “Giornata che non dimenticheremo”. Ma fioccano le critiche : “Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo”. Così, con questo titolo, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha pubblicato sul proprio profilo Facebook una sorta di videoracconto dell’arrivo di Cesare Battisti a Roma. Quasi 4 minuti di immagini, con tanto di musica di sottofondo e foto, che ripercorrono l’atterraggio e il trasferimento dell’ex terrorista in carcere. Il video però non è stato ...

Il video-spot di Bonafede su Cesare Battisti - un inquietante filmino matrimoniale : Tra i tanti format a disposizione per trasformare la semplice traduzione in carcere di un latitante arrestato all'estero, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha evidentemente preferito per la ...

Cesare Battisti - il silenzio del Quirinale sull'arrivo in Italia : Mattarella sconcertato da Salvini e Bonafede : Un silenzio tombale, quello di ieri del Quirinale, sull'arrivo in Italia di Cesare Battisti. Non una nota, non una dichiarazione, non un singolo intervento. Dopo lo stringatissimo comunicato di domenica in cui il capo dello stato esprimeva "soddisfazione" per la cattura del latitante, ieri Mattarell

Bonafede pubblica su Facebook il video dell'arresto di Battisti - ma gli utenti lo attaccano : "Teatrino da evitare" : Il video dura meno di quattro minuti e le immagini sono accompagnate da una sequenza musicale. Le interrompono soltanto frammenti di discorso. A poche ore dall'arresto di Cesare Battisti e dal suo arrivo a Ciampino, il ministro della Giustizia pentastellato, Alfonso Bonafede, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video dal titolo: "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo!".[[video 1629062]]Si tratta della ricostruzione ...

Battisti - lite tra Bonafede e Giannino in diretta : “Polemica su Megalizzi è sciacallaggio” - “Avete celebrato criminale” : “I confronti con altre situazioni non hanno senso, ma rappresentano una forma di sciacallaggio nei confronti di tragedie che si sono verificate: ad accogliere la bara di Antonio Megalizzi c’erano il presidente della Repubblica Mattarella e il ministro Riccardo Fraccaro al contrario di quello che hanno scritto alcuni giornali, fingendo che il governo non fosse presente per Megalizzi. Si tratta peraltro di due situazioni differenti, ...

Battisti - Bonafede : “Passerella? No - offensivo non andare”. Padellaro : “Salvini si è preso tutta la scena” : “Perché parlare di passerella? Chi lo fa ha problemi esistenziali che non voglio neanche commentare. Io avrei considerato offensivo non andare“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, risponde alla conduttrice Lilli Gruber in merito alle critiche sulla sua presenza, e su quella del ministro dell’Interno Matteo Salvini, a Ciampino per il rientro in Italia di Cesare Battisti, arrestato in ...

Battisti - derby Salvini-Bonafede a Ciampino. Ma per Megalizzi non ci furono parate : Complementari? Chissà. Ma sicuramente diversissimi. A occhio nudo. Giaccone impermeabile della Polizia sopra al magliocino; piumino a vento blu su completo elegante con tanto di gilet e consueta ...

Battisti - Salvini e Bonafede all'aeroporto : è polemica. Tajani : disdicevole il codazzo di politici : Un centinaio di reporter dietro le transenne, due ministri ed un massiccio schieramento di forze dell'ordine accolgono all'aeroporto militare di Ciampino il Falcon dei servizi che riporta in Italia ...

Cesare Battisti - Bonafede : passerella? Offensivo non andare : "passerella? Si domandi a qualsiasi cittadino se è stato orgoglioso che due ministri fossero lì. Avrei considerato Offensivo non andare". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ...

Battisti già in carcere a Oristano : ergastolo senza benefici. Bonafede : «Risultato storico» : La parola ergastolo risuonata più volte, nelle ultime ore, da quando Cesare Battisti è stato catturato, trasferito in Italia e portato nel carcere di Oristano, sezione di alta sicurezza...

Battisti già in carcere a Oristano : ergastolo senza benefici. Bonafede : «Risultato storico» : La parola ergastolo risuonata più volte, nelle ultime ore, da quando Cesare Battisti è stato catturato, trasferito in Italia e portato nel carcere di Oristano, sezione di alta sicurezza...

Battisti - Salvini e Bonafede all'aeroporto : è polemica. Tajani : disdicevole il codazzo di politici : 'Battisti deve essere accolto nelle patrie galere, non da un codazzo di politici'. È quanto scrive il vicepresidente di FI Antonio Tajani in un tweet. Tajani ritiene 'incomprensibile' e 'disdicevole' ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : 'Non è uno scalpo da esibire' : 'La politica fa il suo mestiere, se lo Stato italiano ottiene un successo - e l'arresto di Battisti lo è indubbiamente - naturale che poi cerchi di intestarserlo', conclude Caselli riguardo alla ...

Cesare Battisti - Giancarlo Caselli contro Salvini e Bonafede : "Non è uno scalpo da esibire" : "Non bisogna esagerare, quello di Cesare Battisti non è uno scalpo da esibire". Giancarlo Caselli, magistrato simbolo della lotta a mafia e terrorismo, intervistato dall'agenzia AdnKronos commenta così l'arresto e l'estradizione di quello che "resta un pericoloso criminale che deve espiare la pena i