Australian Open 2019 | Camila Giorgi RULLO COMPRESSORE! Prese a pallate Dalila Jakupovic e

Australian Open - risultati e tabellone di oggi : Al torneo di Melbourne avanti Seppi, Travaglia e Fabbiano. Tra i big bene Nadal, Federer e Sharapova. Fuori Murray

LIVE Sport - DIRETTA 15 gennaio : Dakar - Australian Open - sci e volley in tempo reale. Martedì ricchissimo : Buongiorno e bentrovati alla nostra DIRETTA LIVE di tutti gli Sport in programma questo 15 gennaio. Saranno sempre gli Australian Open, primo Slam dell’anno del tennis, a dominare la scena con quattro italiani impegnati nella notte italiana: Fognini se la vedrà contro lo spagnolo Munar; Cecchinato sfiderà il serbo Krajinovic, Vanni giocherà contro lo spagnolo Carreno Busta e Camila Giorgi scenderà in campo contro la slovena Jakupovic. ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : azzurra devastante avanti 3-0 nel secondo set dopo aver vinto il primo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : l’azzurra si aggiudica il primo set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

VIDEO Fognini-Munar Highlights Australian Open - esordio vincente per il ligure a Melbourne : esordio ok agli Australian Open per Fabio Fognini: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo turno. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario sarà l’argentino Leonardo Mayer che si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 4-6 6-3. Il computo dei precedenti è favorevole al ...

Fognini al 2° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : Esordio ok agli Australian Open per Fabio Fognini: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo turno. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario sarà l’argentino Leonardo Mayer che si è imposto contro il cileno Nicolas Jarry con il punteggio di 7-6 (4) 7-6 (3) 4-6 6-3. Il computo dei precedenti è favorevole al ...

LIVE Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 in DIRETTA : primo turno da non sottovalutare per l’azzurra : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di tennis tra Camila Giorgi e la slovena Dalila Jakupovic, valido come primo turno degli Australian Open 2019. La 26enne di Macerata farà il proprio esordio sul Court 7 contro la slovena e le attese non mancano. L’azzurra viene da un ottimo 2018, nel quale si è portata anche a casa il titolo di Linz (Austria), mettendo in mostra a più riprese un ottimo gioco. Sul suo tennis davvero poco ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 15 gennaio. Aggiornamenti in tempo reale - vince Fognini in campo Vanni - Cecchinato e Camila Giorgi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Altra giornata ricca di fascino quella che ci apprestiamo a vivere a Melbourne (Australia), sede del primo Slam dell’anno. Sulla Rod Laver Arena vi sarà il debutto di Serena Williams, che torna in questo torneo dopo il successo del 2017 quando vinse il suo settimo trofeo, e in questa stagione l’intenzione è quella di allungare la ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini al secondo turno : si ritira Jaume Munar. L’azzurro era avanti di due set : Esordio ok agli Australian Open per Fabio Fognini: l’azzurro approfitta del ritiro dell’iberico Jaume Munar nel corso del terzo set e avanza al secondo turno. L’italiano era avanti 7-6 (3) 7-6 (7) 3-1 15-0 ed è rimasto in campo per due ore e 24 minuti. Il prossimo avversario uscirà dal confronto tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Leonardo Mayer. Primo set davvero noioso, con i due giocatori che in campo sembrano ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanti Seppi e Nadal : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. SECONDO TURNO Cilic (Croazia) – McDonald (Stati Uniti) Albot (Moldavia) – Verdasco (Spagna) Bautista ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. 2° TURNO P. Kvitova (Repubblica Ceca, 8) – I. Begu (Romania) B. Bencic (Svizzera) – Y. ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo oggi (15 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Quattro italiani scenderanno in campo nella seconda giornata degli Australian Open 2019, che hanno già visto tre nostri portacolori staccare il pass per il secondo. Sulla 1573 Arena (l’attuale nome del Court 2, per ragioni di sponsor) Fabio Fognini comincerà il suo torneo all’una, confrontandosi con Jaume Munar, spagnolo per cui Rafael Nadal ha spesso avuto un occhio di riguardo. Sul Court 10, invece, Luca Vanni è atteso dal ...

Australian Open 2019 oggi (15 gennaio) : orari e ordine di gioco delle partite. Programma - tv e streaming : Siamo vicini alla seconda notte degli Australian Open 2019, nella quale il Programma prevede la disputa della parte alta dei tabelloni maschile e femminile, per un totale di 64 incontri equamente divisi tra uomini e donne. Ci sarà il debutto di Novak Djokovic, alla caccia, come Federer, del settimo trionfo. Il serbo, che aprirà la sessione serale sulla Rod Laver Arena, avrà di fronte l’americano Mitchell Krueger, che è riuscito a uscire ...

Australian Open – Kvitova - quanta sicurezza : “Serena Williams? Può vincere Slam - ma non la temo” : Petra Kvitova ha ammesso di non provare alcuna paura nell’affrontare Serena Williams, dichiarando però che la tennista americana è sempre favorita negli Slam Petra Kvitova ha iniziato il suo 2019 nel migliore dei modi. La tennista ceca ha vinto il torneo di Sydney, presentandosi agli Australian Open con grande fiducia. Intervistata dalla CNN, l’ex campionessa di Wimbledon ha spiegato di avere ottime sensazioni per lo Slam ...