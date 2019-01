Artifact ha registrato un calo di utenti pari al 97% in soli 2 mesi

eurogamer

(Di martedì 15 gennaio 2019)è un gioco di carte collezionabili a tema DOTA pubblicato da Valve lo scorso 29 novembre. Già nelle prime settimane del lancio il titolo non ha ottenuto molto successo e dopo 2le cose sono decisamente peggiorate.Come riporta Gaming Lyf, gli ultimi dati indicano cheha perso il 97% dei suoiindalla sua pubblicazione e neanche l'ultimo aggiornamento di dicembre sembra essere riuscito a risollevare la situazione. tale aggiornamento ha introdotto la possibilità da parte dei giocatori di "potenziare" il proprio account e ricevere ricompense come pacchetti di carte gratis. In molti però hanno continuato a lamentarsi della marcata struttura pay to win che affigge il gioco ed hanno evidentemente deciso di dedicarsi ad altro.Insomma il futuro pernon sembra essere molto roseo, tuttavia Valve potrebbe avere qualche asso nella manica da ...