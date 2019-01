Uccide figlio adottivo e chiama i carabinieri : Ha ucciso il figlio adottivo, poi ha chiamato i carabinieri e ha detto 'venite a prendermi'. E' accaduto questo pomeriggio all'interno di un'abitazione a Sant'Antonino di Susa. L'uomo, un 70enne ...

Sant’Antonino di Susa. Il dentista Flavio Forla Uccide il figlio Giacomo : Dramma familiare nel Torinese a Sant’Antonino di Susa. Flavio Forla ha ucciso il figlio adottivo Giacomo, soffocandolo con un cavetto

Figlio di un anno è malato - mamma versa candeggina nei tubi per l’alimentazione per Ucciderlo : Il piccolo, nato prematuro e con una rara sindrome che gli impone di alimentarsi con dei tubi, era stato dimesso da appena una settimana dopo una lunghissima degenza in ospedale. Esasperata dalle continue cure a cui deve essere sottoposto il piccolo, la 26enne avrebbe tentato di ucciderlo.Continua a leggere

Australia : mamma tenta di Uccidere il figlio gravemente malato con la candeggina : E' una storia davvero molto triste quella che arriva da Perth, nell'Australia occidentale, dove Brooke Evelyn Lucas ha tentato di uccidere suo figlio, nato prematuro e con una grave malformazione alla mandibola e al palato. La donna, probabilmente, non accettava la grave malattia del figlio, e così, giorno 29 dicembre, avrebbe versato della candeggina nei tubi del macchinario che teneva in vita il piccolo. La Polizia federale Australiana ha ...

Russia - cacciatore Uccide suo figlio 18enne scambiandolo per un cervo : Una tragica fatalità, un errore di valutazione, che purtroppo è costato caro ad un padre originario di Chantia-Mansia, distretto autonomo della Russia. Durante una battuta di caccia infatti, l'uomo tentava di catturare un cervo, ma per sua sfortuna la sagoma che ha avvistato tra la folta vegetazione non era quella dell'animale, ma di suo figlio, un 18enne. Senza pensarci ha premuto il grilletto e ha fatto fuoco. Per la vittima non c'è stato ...

Convinto che sia un cervo - cacciatore spara e Uccide il figlio di 18 anni : E' accaduto in Russia: un cacciatore ha sparato senza vedere bene di cosa si trattasse. Era Convinto che fosse un cervo, invece era il figlio. Ucciso sul colpo.Continua a leggere

Cacciatore spara al figlio scambiandolo per un cervo e lo Uccide : il dramma in Russia : Non un colpo partito accidentalmente, ma un errore tragico di valutazione. Il proiettile che ha ucciso un ragazzo di 18 anni di Chantia-Mansia, un circondario autonomo della Russia, era indirizzato a ...

Russia : madre Uccide il figlio e lo taglia in 70 pezzi con una sega - andrà ai domiciliari : Una vera e propria tragedia familiare, l'ennesima riguardante l'uccisione di una giovane persona, si è verificata in Russia, precisamente nella città di Khabarovsk. La vittima di questa vicenda è un uomo di quarantadue anni, il figlio della donna che si è resa protagonista di un omicidio terribile, la sessantatreenne Lyudmila R., che lo ha prima ucciso con un colpo alla nuca e poi ha deciso di tagliarlo a pezzi con una sega elettrica. Secondo ...

Uccide una bimba di 7 anni nel parcheggio di un supermercato a Houston : feriti la madre e un altro figlio : Ha sparato all'impazzata contro l'auto con dentro una madre e i suoi quattro figli. Un uomo ha aperto il fuoco contro un'auto nel parcheggio di un supermercato di Houston, in Texas,...

Russia - Uccide il figlio e lo taglia in 70 pezzi con una sega elettrica : Lo ha ucciso con un colpo alla nuca. Poi, vista la mole della vittima, ha deciso di tagliare il cadavere a fette con una sega elettrica. Voleva far sparire i resti del figlio, per cui li ha ...

Picchiata continuamente dal figlio : 65enne lo Uccide - lo decapita e lo evira con una motosega : Il figlio 42enne la picchiava e umiliava ripetutamente rendendo la sua vita un inferno. In una occasione l'uomo, ubriaco, avrebbe tentato anche di violentarla dopo averla confusa con la sua ex-moglie a causa dell'alcol. La donna lo ha ucciso a padellate prima di fare a pezzi il suo cadavere e gettarlo nei bidoni della spazzatura.Continua a leggere

Uccide il figlioletto di un anno con 21 coltellate : «Non smetteva di piangere» : Ha ucciso il figlioletto perché non smetteva di piangere. Una giovane mamma è stata arrestata. Il piccolo aveva un anno appena e, come riporta il Mirror, sarebbe stato colpito...

Uccide il figlioletto di un anno con 21 coltellate : 'Non smetteva di piangere' : Ha ucciso il figlioletto perché non smetteva di piangere. Una giovane mamma è stata arrestata. Il piccolo aveva un anno appena e, come riporta il Mirror, sarebbe stato colpito dalla furia cieca della ...

Mamma Uccide il figlio di un anno : “Non smetteva di piangere”. Il bimbo pugnalato 21 volte : Il brutale delitto in Russia. Maria Sinitskaya, giovane Mamma di 21 anni, avrebbe colpito ripetutamente il bambino fino a ucciderlo. Poi ha chiamato il marito confessando il delitto. La polizia l’ha trovata a terra sul pavimento accanto al corpo mutilato del piccolo.Continua a leggere