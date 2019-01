' Sta co di città' | Ferrero e la gaffe che unisce doriani e genoani

InnareStabile Milano - nuovo premio : è Città dell'anno 2019 : E ancora Stefano Boeri architetto e nuovo presidente della Triennale prevista per il 2019, le 'Cavallerizze' edificio del Museo della Scienza e della Tecnica di Luca Cipelletti, senza dimenticare ...

RIFREDDO/ Entro l'eState finalmente sarà inaugurata la Cittadella degli anziani : Sono partiti giusto prima di Natale i lavori per la realizzazione della "Cittadella degli anziani" rifreddese. Un progetto di ampio respiro su cui il sindaco Cesare Cavallo e l'amministrazione ...

Europee - Di Maio e Di BattiSta in viaggio verso Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...

Chi è Stato Cesare Battisti - il patriota a cui è dedicata una strada in ogni città italiana : ogni volta che si parla di Cesare Battisti, l'ex esponente dei Pac condannato per omicidio, torna l'equivoco su chi sia quel Cesare Battisti a cui è intitolata una strada in ogni città italiana. Che fu un patriota e un irredentista triestino, che scelse l'Italia e fu impiccato dall'Austria per alto tradimento.Continua a leggere

I tifosi della Sampdoria infuriati con Ferrero - il presidente spiega la sua frase : “queSta cazzo di città…” : Sampdoria, il presidente Ferrero è tornato a parlare della sua frase infelice nei confronti della città di Genova: supporters infuriati col patron I tifosi della Sampdoria non hanno gradito una frase del presidente Ferrero subito dopo la gara contro il Milan: “mi sto facendo il culo per questa cazzo di città...”, ha dichiarato il patron facendo infuriare i supporters. A qualche ora di distanza dall’accaduto, Ferrero è ...

Un popolare politico polacco - sindaco della città di Danzica - è Stato accoltellato durante un evento di beneficenza : Pawel Adamowicz, un popolare politico polacco, sindaco della città di Danzica da più di 20 anni, è stato accoltellato domenica sera durante un evento di beneficenza ed è in condizioni serie. L’aggressore, un 27enne da poco uscito di prigione, ha detto

Viaggio nelle città sostenibili. Strano a dirsi - ma persino AoSta ha qualche problema : Poco meno di 35 mila abitanti in fondo a una valle attraversata dalla Dora Baltea e circondata dalle cime più alte delle Alpi - il Gran Paradiso a sud e il Monte Bianco e il Cervino a Nord - e con una grande acciaieria - Cogne Acciai Speciali - proprio a due passi dal centro. Anche per una città come Aosta, la strada verso una maggiore sostenibilità presenta sfide tutte particolari che devono essere ...

Reddito di cittadinanza - richieSta presso gli uffici poStali o i CAF convenzionati : È l'argomento politico su cui il Movimento Cinque Stelle ha incentrato gran parte della propria campagna elettorale: il Reddito di cittadinanza, inserito nell'ultima bozza degli emendamenti alla dibattutissima manovra economico-finanziaria. La platea di famiglie ipoteticamente beneficiarie del Reddito di cittadinanza sale, dunque, da 1 milione e 400 mila a 1,7 milioni di nuclei domestici, per un ammontare totale pari a quasi cinque milioni di ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Conviene accettare la prima propoSta di lavoro' : Il Reddito di cittadinanza arriverà in consiglio dei ministri giovedì 17 gennaio, ma già si conoscono alcune limature del testo. Si potrà...

Minecraft : per realizzare queSta meravigliosa città cyberpunk ci è voluto un anno : Minecraft è un gioco capace di stimolare la creatività di tutti noi, e sappiamo bene quanto possano essere creativi i giocatori che fanno parte di questa sconfinata community.Come riporta VG247 infatti un giocatore cinese, dal nickname AZTTER, ha impiegato ben un anno del suo tempo per realizzare una città in pieno stile cyberpunk, e il risultato è a dir poco impressionante. Probabilmente si tratta della più bella città che potremmo mai vedere ...

Roberta Leoni - Rifondazione ComuniSta - : 'Chiediamo che la città esprima solidarietà a tutti i sindaci che si Stanno schierando contro il ... : Un vecchio trucco della politica più deteriore: utilizzare la propaganda d'odio per deviare il malcontento sociale dalle vere cause verso falsi obiettivi. Chiediamo un sussulto di dignità ai politici ...

Il sindaco di Corleone contro Lucia Riina : 'QueSta città non è più cosa loro' : Il sindaco di Corleone è su tutte le furie con la figlia minore dell'ex capo dei capi della mafia Totò Riina , Lucia: non può utilizzare il nome della cittadina in provincia di Palermo per il proprio ...