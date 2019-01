Spagna | bambino cade in un pozzo | corsa contro il tempo per salvarlo Il flebile pianto

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Giocava nella proprietà di un familiare nella Sierra di Totalan vicino a Malaga, quando è caduto in undi prospezione profondo 110m. Yulen, un bimbo di due anni e mezzo, si trova ora intrappolato e la sua storia fa stare lacon il fiato sospeso. Impossibile non tornare con la mente alla tragedia del piccolo Alfredino Rampi. Per tutta la notte, oltre 100 persone fra vigili del fuoco, protezione civile, guardia civile, hanno cercato invano di contattare il bimbo. Il robot sceso con telecamere non è riuscito ad andare oltre i 78 metri, a causa di una frana. Ma i tentativi continuano, ininterrottamente.I soccorritori non possono calarsi all’interno per via delle dimensioni ridotte delle dimensioni del. Il robot ha per ora raggiunto solo un sacchetto di caramelle che ilaveva con sé al momento della caduta. I genitori del piccolo, due ventenni di Malaga, ...