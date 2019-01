Roma | cori dalla curva contro Napoli e i carabinieri

Calcio : da curva Roma cori contro Napoli : ANSA, - Roma, 14 GEN - cori di discriminazione territoriale contro Napoli e contro i carabinieri dalla curva Sud gremita di tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia con l'Entella. Dopo la ...

Coppa Italia - la comunità ebraica Romana : 'Cori razzisti? Sbagliato minimizzare' : 'Non si può minimizzare e far finta di nulla per il timore di dare visibilità a certi personaggi.Non si può lasciare lo sport in mano a chi a ogni partita fa cori razzisti e antisemiti'. Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente della comunità ebraica romana Ruth Dureghello dopo i cori di ieri dalla curva nord ...

Coppa Italia - Lazio-Novara – I soliti idioti : cori antisemiti contro la Roma - insulti verso la polizia : cori antisemiti e razzisti durante la partita di Coppa Italia fra Lazio e Novara: presi di mira i rivali della Roma e le forze di polizia Anche nel 2019, la cronaca sportiva è costretta a dare risalto a razzismo e antisemitismo negli stadi Italiani. Dopo un lungo digiuno di calcio e polemiche, dovuto alla pausa a cavallo fra fine del 2018 e inizio del nuovo anno, il mondo del pallone torna in campo per la Coppa Italia, con il solito carico ...

Calciomercato Roma - è mistero sulle frasi del padre di Coric sul suo futuro : Calciomercato Roma – Nel corso della mattina di oggi sono spuntate parole clamorose che il padre di Coric avrebbe pronunciato in Croazia ai microfoni di IndexHR: “Volevamo lasciare a tutti i costi la Dinamo Zagabria che si era comportata nel peggiore dei modi con mio figlio”. LEGGI ANCHE: Roma, l’agente di Gerson: “Disponibili a tornare […] L'articolo Calciomercato Roma, è mistero sulle frasi del padre di Coric sul suo ...

Coric - "Costretti a scegliere la Roma". Ma lui smentisce il padre : Se resterà a Trigoria o andrà in prestito, si era parlato di Parma o Chievo, ma per ora non si è concretizzato nulla, forse non lo sa ancora neppure Monchi, ma intanto stamattina Ante Coric ha dovuto ...

Manolas e Pellegrini 'Cori de Roma' - ma poi? : Lunedì si ritroveranno a Trigoria - scrive Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport' - e vorrebbero ritrovarsi insieme anche alla scrivania di Monchi . Magari prima uno poi l'altro, ma entrambi ...

Ncc - tensione al sit-in a Roma : manifestanti accerchiano un tassista - cori e sputi : Conclusa la manifestazione Ncc a Roma, in piazza della Repubblica, dove diverse centinaia di lavoratori Ncc provenienti da tutta Italia hanno protestato contro il decreto legge, approvato dal...

Bolkestein - proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime notizie - cori contro Toninelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Gli Ncc protestano a Roma : tensione e cori contro il governo : È arrivata davanti all’ingresso principale del Senato, dove è in discussione la legge di Bilancio, la protesta degli Ncc, in corso da qualche ora nel centro della Capitale. Al grido di «buffoni» di «vergogna» nei confronti del governo e dei parlamentari della maggioranza, i noleggiatori con conducente manifestano la propria contrarietà per la manc...