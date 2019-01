NBA | notte di stelle | Curry guida i Golden State Warriors Due overtime a Washington

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trascina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

NBA - i risultati della notte : Leonard fa 41 - Beal 43 e tripla doppia : Toronto batte Washington dopo 2 overtime : Washington Wizards-Toronto Raptors 140-138 2OT La gara più interessante della prima serata italiana va in scena a Washington, dove i Raptors partono forte e sembrano poter chiudere i conti dopo un ...

NBA 2019 - i risultati della notte (13 gennaio). Due ottime prestazioni di Gallinari e Belinelli non bastano ai Clippers ed agli Spurs. Cadono i Celtics : Un’altra notte di basket NBA va in archivio con otto partite giocate: nessun overtime, ma tanta lotta negli incontri sui quali si sono sviluppate le ore della sera americana. Andiamo a vedere cosa è successo nelle principali arene degli Stati Uniti. Nel match del primo pomeriggio di Los Angeles, i Clippers Cadono allo Staples Center contro i Detroit Pistons per 104-109. Pur con i suoi 23 punti, Danilo Gallinari si vede vanificare lo sforzo ...

NBA - risultati della notte : Towns eguaglia e batte Davis - perdono Denver e Boston : Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 110-106 All'inizio di quest'anno, il 2 gennaio, Anthony Davis aveva maltrattato i suoi malcapitati avversari diretti in serata dei Brooklyn Nets con una ...

NBA 2019 - i risultati della notte (12 Gennaio) : tutto facile per Golden State e Houston. Doncic trascina ancora Dallas : Sono nove le partite della notte NBA. tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 Gennaio) : Belinelli protagonista nello show di San Antonio-OKC - Gallinari sconfitto a Denver : Sono quattro le partite della notte NBA. Sfida incredibile all’AT&T di San Antonio dove gli Spurs hanno sconfitto con il roboante punteggio di 154-147 gli Oklahoma City Thunder dopo due tempi supplementari. Padroni di casa trascinati da un LaMarcus Aldridge da 56 punti, suo nuovo career high, mentre dall’altra parte non è bastata la pazzesca tripla doppia di Russell Westbrook, che ha messo a referto 24 punti, 24 assist e 13 ...

NBA - i risultati della notte : Gallinari travolto a Denver - Miami batte Boston : Denver Nuggets-L.A. Clippers 121-100 La 21esima tripla doppia in carriera di Nikola Jokic , 18 punti, 14 rimbalzi e dieci assist, è il marchio di fabbrica che il talentuoso lungo serbo mette su una ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 gennaio) : Clippers e Warriors vincono ancora - successi anche per Denver e Toronto : Poche sorprese nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Il risultato più inatteso è la sconfitta di Oklahoma City contro Minnesota, mentre per Los Angeles Clippers e Golden State Warriors arrivano due comode vittorie, rispettivamente contro Charlotte e New York. successi anche per Denver, che supera Miami e mantiene la testa ad Ovest, e per Toronto, in casa contro Atlanta. Affermazioni importanti in chiave lotta playoff ad Est per ...

NBA - i risultati della notte : i Lakers tornano a vincere - bene Bucks e Celtics : Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107 Coach Walton aveva chiesto più passione e i due giovani talenti più promettenti in casa Lakers hanno subito dimostrato di aver imparato la lezione: Lonzo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 Gennaio) : Houston e San Antonio continuano a vincere - Milwaukee sempre più leader ad Est : Nottata ricca di incontri, ben otto, per quanto riguarda la stagione regolare della NBA. Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante ad Ovest è stato, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitavano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden ha messo in scena l’ennesimo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 Gennaio) : successo per i Clippers di Gallinari - Minnesota vince e licenzia Thibodeau : Sono sette le partite della notte NBA. Vincono i Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si impongono 106-96 contro gli Orlando Magic. Inizio di partita difficile per i californiani, che si sono trovati sotto di dieci punti alla prima sirena, per poi completare brillantemente la rimonta nei restanti tre quarti. Serata difficile al tiro per Gallinari, che mette a referto 13 punti (anche 5 rimbalzi e 2 assist) con 2/10 da tre punti e 5/15 ...

NBA - i risultati della notte : OKC perde a sorpresa - Toronto vince senza Leonard : Toronto Raptors-Indiana Pacers 121-105 Le porte girevoli del roster e del quintetto dei Raptors, la rotazione continua degli uomini sul parquet e in panchina, non cambiano la sostanza nella marcia dei ...