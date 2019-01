Migranti | il governo in pressing sulla Ue E sul dl sicurezza i sindaci vedono Conte

Il governo spagnolo sta impedendo alla nave Open Arms di lasciare il porto di Barcellona per soccorrere i Migranti : La direzione generale della Marina mercantile spagnola, dipendente dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, ha impedito alla nave della ong Open Arms di lasciare il porto di Barcellona per andare a soccorrere i migranti in acque internazionali di fronte

Moavero Milanesi : "Colpa dell'Ue se il governo litiga sui Migranti" : Se il governo italiano litiga è colpa dell'Europa. È questo il senso delle parole di Enzo Moavero Milanesi che, in un'intervista al Corriere della Sera, punta il dito contro gli egoismi di alcuni stati Ue che non hanno consentito di sbloccare più velocemente lo stallo di Sea Watch e Sea Eye. La situazione poi si è risolta ma, spiega il ministro degli Esteri, l'Ue ha perso l'ennesima occasione di trovare un accordo per ...

Migranti e reddito - settimana infuocata per il governo : Nemici amici al governo. Lega e Cinquestelle si stanno per lasciare alle spalle una settimana di passione e si apprestano a viverne un'altra molto calda, fra la questione Migranti e il decretone con i ...

Cosa pensano le star della tv dell'uscita di Baglioni sui Migranti e il governo : ... convinto che si debba andare avanti senza esitazione, senza ostacolare né lui né il brand più importante, e più fruttuoso, della Rai, il mondo dello spettacolo si divide tra il partito di chi ...

I terremotati al governo : “Non ha fatto niente per noi. No alla guerra contro i Migranti” : Francesco Pastorella, coordinatore di 114 comitati di terremotati, critica il governo per la gestione di questi mesi: "Ad oggi nessuna delle promesse che Salvini e Di Maio ci avevano fatto in campagna elettorale sono state rispettate". E sulla contrapposizione coi migranti: "E' una guerra tra poveri che non ci interessa".Continua a leggere

I terremotati al governo : “Non ha fatto niente per noi - ma no alla guerra contro i Migranti” : Francesco Pastorella, portavoce di 114 comitati di terremotati, critica il governo per la gestione di questi mesi: "Ad oggi nessuna delle promesse che Salvini e Di Maio ci avevano fatto in campagna elettorale sono state rispettate". E sulla contrapposizione coi migranti: "E' una guerra tra poveri che non ci interessa".Continua a leggere

Crolla produzione industriale e governo pensa a Migranti e reddito cittadinanza : Crolla la produzione industriale e il governo pensa a migranti e reddito cittadinanza. Implacabili i numeri di novembre 2018. Secondo i dati diffusi dall'Istat e' scesa dell'1,6% rispetto a ottobre e del 2,6% rispetto a novembre 2017. Nella media del trimestre settembre-novembre 2018 il livello della produzione registra una flessione dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti mentre nei primi undici mesi dell'anno scorso la produzione e' ...

Sanremo 2019 - Fiorella Mannoia difende Claudio Baglioni dopo frase su Migranti e governo : Interviene nello scontro a distanza tra Claudio Baglioni e Matteo Salvini sulla questione migranti anche Fiorella Mannoia che ha voluto difendere nettamente il direttore artistico di Sanremo 2019. La ...

Migranti - Meloni : "Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza" : Agenzia Vista, Roma, 10 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza' Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: ...

Migranti - Conte : Caso eccezionale non mette in discussione linea governo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Conte : Governo compatto su rigore. La linea non cambia : Roma, 10 gen., askanews, - La Chiesa Valdese 'ha dato la sua disponibilità ad accogliere senza oneri per lo Stato' poco più di dieci persone tra i Migranti sbarcati a Malta dalle navi Seawatch e ...

Migranti - nel Governo è tregua. Ricollocamenti : scontro Malta-Salvini : Scongiurato il rischio strappo, arriva l'accordo: l'Italia accoglierà poco più di dieci Migranti, che verranno affidati alla chiesa valdese. Il ministro dell'Interno Salvini ostenta soddisfazione, ma ...

Migranti - nel Governo è tregua.Ricollocamenti : scontro Malta-Salvini : Scongiurato il rischio strappo, arriva l'accordo: l'Italia accoglierà poco più di dieci Migranti, che verranno affidati alla chiesa valdese. Il ministro dell'Interno Salvini ostenta soddisfazione, ma ...

Migranti - Avramopoulos 'Incontrerò il governo italiano per discutere dei ricollocamenti' : ROMA - ' Il Commissario Avramopulos è disposto ad incontrare il governo italiano per discutere di misure supplementari che possano essere prese per regolare il problema dei ricollocamenti al livello ...