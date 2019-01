Linfoma di Burkitt | identificata nei bambini iracheni una terza forma della malattia

meteoweb.eu

(Di lunedì 14 gennaio 2019) I Linfomi sono tumori causati dalla proliferazione incontrollata dei linfociti, le cellule del sistema immunitario che contribuiscono a difenderci dagli agenti esterni. Piùmetà dei linfomi infantili è rappresentata daldi, un tumore molto aggressivo di cui esistono due varianti cliniche principali: quella endemica, presente nell’Africa equatoriale (dove questo tipo dirappresenta il cancro più comune neiche vivono nelle regioni in cui la malaria è endemica), che si manifesta soprattutto a livellotesta e delle ossa facciali; e quella sporadica, presente in Europa, in America e in Giappone, che si sviluppa prevalentemente nell’intestino.Grazie alla lunga e fruttuosa collaborazione coordinata dalla Prof.ssa Stefania Uccini fra l’Istituto Pasteur Italia, Sapienza Università di Roma e il Children’s Welfare Teaching Hospital ...