In Spagna un bambino di 2 anni è caduto in un pozzo profondo 100 metri e largo 25

Spagna - bambino cade in un pozzo : corsa contro il tempo per salvarlo. Il flebile pianto non si sente più : Giocava nella proprietà di un familiare nella Sierra di Totalan vicino a Malaga, quando è caduto in un pozzo di prospezione profondo 110m. Yulen, un bimbo di due anni e mezzo, si trova ora intrappolato e la sua storia fa stare la Spagna con il fiato sospeso. Impossibile non tornare con la mente alla tragedia del piccolo Alfredino Rampi. Per tutta la notte, oltre 100 persone fra vigili del fuoco, protezione civile, guardia civile, hanno cercato ...