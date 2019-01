“I neri non sono intelligenti come i bianchi” | tolte le onorificenze allo scopritore del

“I cani guida non possono essere neri” - non vedente invitata a scendere dal bus : L'assurda avventura della 22enne Megan, cieca dall'età di 15 anni: invitata bruscamente a scendere dal bus da un'altra passeggera convinta che i cani guida non possano essere neri.Continua a leggere

Dalla Francia al Perù : dove sono i latitanti rossi e neri che l’Italia non può riavere Volti e nomi : Videoscheda : sono una quarantina i condannati all’estero: la maggioranza in Francia, protetti da decenni Dalla «dottrina Mitterrand». Pietrostefani e Manenti hanno anche profili sui social network

Supercoppa - il Milan non perde tempo : rossoneri già a Gedda : Reina super e Ringhio cresce il programma - Nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento in terra araba presso l'Ittihad Sport Center, centro sportivo rifatto da poco con ottimi campi. Defaticante ...

L'insostenibile cialtroneria del non essere : Voleva solo divertirsi, sghignazzare, prendersi gioco del mondo intero. Questi 'non esseri' che invece abbiamo tra i piedi al giorno d'oggi, non solo 'non sono', ma a gran voce ci tormentano ogni ...

Calciomercato Juventus - non solo Ramsey : i bianconeri pronti a mettere le mani anche su Isco : La palese rottura tra il giocatore spagnolo e l’allenatore Solari gioca a favore dei bianconeri, che hanno avuto nuovi contatti con l’entourage del giocatore nei giorni scorsi La Juventus non si accontenta e, dopo aver quasi chiuso per Ramsey, prosegue il suo corteggiamento per Isco. I segnali di rottura tra il giocatore spagnolo e il suo allenatore Solari giocano a favore dei bianconeri, che studiano tutte le mosse per provare ...

Firenze - bruciati 80 milioni per l’inceneritore. E per una volta non è una cattiva notizia : La Banca europea degli investimenti ha revocato il finanziamento di 80 milioni di euro previsto per il nuovo, inquinante, inceneritore di Firenze, dopo che il Consiglio di Stato ha annullato nei mesi scorsi l’Autorizzazione Unica alla società QThermo – costituita all’uopo dalla multiutility Hera e da Alia spa – a costruire la società di gestione dei rifiuti della piana fiorentina. A darne notizia sono le Mamme No ...

Calciomercato Milan - i rossoneri non mollano la presa su Carrasco : Calciomercato Milan – Sfumato Luis Muriel, accasatosi alla Fiorentina, il Milan si trova nella situazione di dover cercare al più presto un attaccante esterno da poter regalare al tecnico Gennaro Gattuso. Sono diversi i nomi valutati in questi giorni da Leonardo, ma uno su tutti è quello che stuzzica le fantasie di dirigenza e tifosi […] L'articolo Calciomercato Milan, i rossoneri non mollano la presa su Carrasco proviene da Serie A ...

Frosinone-Milan 0-0 - il Var salva i rossoneri : Roma, 26 dic., askanews, - Il Milan non va oltre uno 0-0 senza emozioni a Frosinone nel lunch match della 18esima giornata di serie A. Allo 'Stirpe' succede ben poco e solo Castillejo va vicino al gol,...

Frosinone-Milan 0-0 - altra frenata dei rossoneri : FROSINONE - altra partita senza gol - la quarta consecutiva, non succedeva dal 1984, - e altro pari per il Milan di Gattuso che manca l'occasione per tornare al quarto posto. I rossoneri non vanno ...

Frosinone-Milan 0-0 - la sterilità offensiva blocca i rossoneri allo “Stirpe” [FOTO e VIDEO] : 1/48 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Frosinone-Milan 0-0 - la sterilità offensiva blocca i rossoneri allo “Stirpe” [FOTO e VIDEO] : 1/48 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Frosinone Milan : diretta tv - si ferma anche Suso tra i rossoneri - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Frosinone Milan: Gattuso medita modifiche dopo il ko interno contro la Fiorentina, per Baroni conferme dopo il pareggio di Udine.

Brad Pitt - tregua con Angelina Jolie per i suoi 55 anni/ 'Dopo il divorzio non bevo più' : flirt con neri Oxman : Brad Pitt, 'guerra fredda' con Angelina Jolie per i suoi 55 anni: 'Dopo il divorzio non bevo più', nuovo flirt in vista per l'attore?

La marcia della Juventus non si interrompe : bianconeri favoriti con la Roma a 1 - 45. Ronaldo a segno in tutti gli ultimi tre incroci con i giallorossi - a 5 - 50 la sua doppietta : Juventus-Roma è una delle gare più attese del campionato, da sempre ricca di emozioni e spettacolo. Quest’anno i bianconeri sembrano non avere rivali: straordinaria la marcia degli uomini di Allegri che, finora, hanno vinto 15 gare su 16, pareggiandone una. La Roma, al contrario, ha avuto un avvio di stagione difficile, ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A e, sotto la Mole, non vince addirittura dal 2010. Con ...