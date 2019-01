Fortnite guida la classifica dei titoli Switch più giocati in Europa nel 2018

eSports - Fortnite : la guida completa a tutte le Sfide della Settimana 4 della settima stagione : Anche oggi ci aspettano mirabolanti imprese sull’isola innevata di Fortnite per finire le Sfide della settimana 4. Purtroppo la maggior parte della neve di Natale è stata tolta, ma c’è sempre la zona a Sud-Ovest per chi vuole farsi un giretto! Adesso che ci sono le vacanze siamo sicuri che avrete molte cose da fare, altri giochi su cui smanettare, quindi se cercate un modo veloce per superare queste Sfide della settimana, siete tornati nel luogo ...

Guida 14 giorni di Fortnite - dove trovare gli Alberi delle Festa davanti ai quali ballare? : Continua la proposta natalizia di Fortnite, il Battle Royale di Epic Games che anche nel corso delle festività procede incessantemente nella sua corsa, con nuovi contenuti che non mancano di palesarsi sugli schermi dei giocatori con assoluta costanza. Ogni ventiquattro ore gli utenti sono chiamati a completare una nuova sfida proposta dagli sviluppatori del gioco, ognuna delle quali permette di accedere a una ricompensa esclusiva. Le ultime ore ...

Guida Fortnite Stagione 7 Settimana 3 : posizione e come trovare la Stella Segreta : Fortinite è giunto alla Settimana 3 della Stagione 7 e per tutti coloro che hanno già completato le missioni adesso è giunto il momento di trovare la Stella della Battaglia Segreta. Questa Settimana i giocatori più esperti avranno notato l'assenza di una modalità di gioco con respawn che rallenterà il loro completamento. Sono già tanti i giocatori che le hanno completate e che adesso devono trovare la Stella della Battaglia Segreta. Se invece ...

Guida Fortnite Season 7 agli aeroplani - utili dritte su dove trovarli e come usarli : Avete atteso Fortnite Season 7 per settimane e settimane, ma finalmente è arrivato il momento di scendere sul campo di combattimento: dopo tanto vociferare, tante speculazioni e altrettanta curiosità da parte della community. La nuova stagione del Battle Royale di Epic Games è finalmente realtà. come di consueto, gli addetti ai lavori non tradiscono le aspettative della propria fanbase, con il canonico carico di feature che si è palesato ...

Fortnite : come completare la sfida a fasi che inizia con 'Eliminazione con fucile pesante' - guida : La settimana 10 della sesta stagione di Fortnite ci propone una nuova sfida a fasi che ha inizio con la sfida "eliminazione con fucile pesante" e in questo articolo seguiremo passo passo tutte le fasi per completare l'obiettivo. In questa sfida dovrete usare varie tipologie di armi. Partiamo dalla Fase 1: eliminazione con fucile Pesante. Qui, in modo abbastanza prevedibile, bisognerà trovare innanzitutto un fucile pesante nella mappa e poi ...

Fortnite : come completare la sfida 'Posiziona torrette montate in partite diverse' - guida : La Settimana 10 della Stagione 6 di Fortnite è in pieno svolgimento, e se doveste avere delle difficoltà nel completamento delle sfide esclusive del Pass Battaglia, ecco qui una comoda guida per guadagnare nel minor tempo possibile tutte le ricompense.In questa guida parliamo della sfida del Pass Battaglia Posiziona torrette montate in partite diverse, che una volta completata vi farà guadagnare la bellezza di 500 XP. Per completarla sarà ...

Fortnite : come completare la serie di sfide che inizia con 'Atterra a Passatempi Pomposi' - guida : Le sfide del Pass Battaglia di Fortnite sono tra le attività più popolari all'interno del Battle Royale sviluppato da Epic Games, e una di quelle della Settimana 10 della Stagione 6 è una sfida a fasi, che in questa guida vi aiuteremo a completare nel minor tempo possibile.La sfida "Atterra a Passatempi Pomposi" è appunto a fasi, e vi chiederà di portare a termine tutti i suoi passaggi prima di premiarvi con 500 XP. Per completarla vi basterà ...

Guida Fortnite Stagione 6 Settimana 9 : posizione e come trovare la Stella Segreta : Fortnite continua ad appassionare milioni di giocatori. Questi dopo aver completato tutte le Sfide della Settimana 9 possono finalmente dedicarsi alla nuova Battuta di Caccia. Questa ovviamente dovrà essere completata e in questo modo sarà possibile riuscire a trovare la Stella nascosta. Per questo motivo vi consigliamo di consultare la nostra Guida per scoprire dove e come trovare la Stella della Settimana 9. Bisognerà quindi prima completare ...