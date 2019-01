Caos via Marina | operai in rivolta ' Senza stipendio da alcuni mesi'

Napoli - Caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L'argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla qualità delle proposte offerte ai loro ...

Napoli - Caos mense scolastiche : pasti gettati via e bambini digiuni : La prima settimana di refezione scolastica con i vincitori della nuova gara è andata. L?argomento è da sempre molto delicato e le famiglie tirano le somme sulla...

Calciomercato Serie B : Verna va via da Cosenza - Di Piazza commenta e scatena il Caos : Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ...

Dalla Scandinavia alla Grecia - l’Europa nella morsa di una potente tempesta di neve : bufere e valanghe in Austria - venti e inondazioni in Germania e Olanda. 13 vittime e Caos totale [FOTO] : 1/44 ...

Caos SIRIA/ Via libera ad al Qaeda : la strategia di Russia e Turchia per eliminare il terrore : Con un piano altamente spregiudicato, Russia, Turchia e Iran fanno sì che gran parte della sacca di Idlib cada sotto Hts. Ecco perché

Parcheggio selvaggio in via Calatafimi. Pullman resta bloccato e si scatena il Caos : SAN BENEDETTO DEL TRONTO caos, nella tarda mattinata, nell'area di via Calatafimi a causa dell'ormai consueta abitudine di parcheggiare tra gli alberi che separano la strada dalla piazza del mercato. ...

L'Eredità finisce nel Caos : "Avete fatto vincere Viviana" : L'Eredità di Flavio Insinna continua a far discutere. Il quiz pre-serale di Rai 1 non si è fermato nemmeno alla vigilia di Natale. Ma proprio in questa puntata, i telespettatori hanno notato qualcosa ...

Bordoni (FI) : viabiltà Roma nel Caos - subito tavolo istituzionale : Roma – “La protesta dei pullman che oggi hanno paralizzato il centro della Capitale viene a completare il quadro drammatico in cui versa Roma. Dopo le stazioni metro chiuse e riaperte a singhiozzo, i noleggi con conducente in manifestazione davanti il senato, lo sciopero bianco dei taxi a Termini ora anche i pullman turistici. Un vero incubo in cui e’ piombata la citta’ e che a nostro avviso difficilmente ...

Viadotto - il progetto non si trova «In Comune Caos sui documenti» : I documenti sul Viadotto c'erano tutti. E sono stati consegnati al Comune perché li custodisse . Non hanno alcun dubbio, al riguardo, l'allora responsabile del procedimento dei lavori del Viadotto , ...

Caos Brexit - May rinvia il voto. Juncker : unico accordo possibile : Questa sera May a Bruxelles da Juncker. La premier ha gettato la spugna per evitare un’umiliante sconfitta. Il voto in Parlamento sull’accordo su Brexit, previsto per martedì 11, è stato rinviato a data da destinarsi. Donald Tusk convoca un vertice a 27 per giovedì. La portavoce della Commissione Ue: no a modifiche dell’accordo ...

