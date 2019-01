Brexit, May:Parlamento valuti intesa Ue

: Brexit, May: senza accordo più probabile che Gb non lasci Ue #gb - MediasetTgcom24 : Brexit, May: senza accordo più probabile che Gb non lasci Ue #gb - sole24ore : Brexit, May avverte: senza accordo si rischia di restare nell’Ue - Corriere : May: «O la mia Brexit o la catastrofe». E Corbyn già prepara la sfiducia -

Alla vigilia del voto del, la premier britannica May ha chiesto di "dare una seconda occhiata" all'raggiunta con Bruxelles perché "l'Ue non cambierà". Intervenendo ai Comuni, May ha ammesso che "l'accordo non è perfetto: è un compromesso". Ribadendo il no a rimandare la, ha sollecitato ilalla ratifica in quanto non c'é spazio per un "no deal" né per un secondo referendum. Il leader laburista Corbyn ha auspicato la bocciatura della ratifica,nuove elezioni e nuovo governo(Di lunedì 14 gennaio 2019)