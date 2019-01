Battisti in carcere a Oristano : Cesare Battisti è in Italia e già in cella a Oristano dove dovrà scontare la pena all'ergastolo. Arrestato domenica in Bolivia a Santa Cruz e subito espulso dal paese, l'ex terrorista dei Proletari ...

Ecco il "capolinea" di Battisti. Il carcere dove sconta la pena : Cesare Battisti è in Italia. Adesso dovrà scontare (finalmente) nel nostro Paese l'ergastolo. Il terrorista dei Pac dopo l'arrivo a Ciampino è stato immediatamente trasferito per motivi di sicurezza al carcere di Oristano in Sardegna. Si tratta di un carcere inaugurato nel 2012 con una capienza di almeno 266 posti. Di questi, come riporta ilCorriere, almeno 262 sono già occupati.Da oggi posti liberi sono solo 3, uno infatti verrà occupato da ...

Cesare Battisti - dentro la cella del terrorista : chi ci sarà con lui nel carcere di Oristano : Cesare Battisti sconterà la sua pena nel carcere di Oristano, in Sardegna, struttura preferita a Rebibbia per ragioni di sicurezza, come confermato dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Il carcere si trova nella frazione di Massama, è circondato da aziende agricole e può ospitare fino 266 p

Cesare Battisti - come è il carcere di Oristano dove sconterà l'ergastolo : Aperto nel 2012, può ospitare sino a 266 persone: è un istituto di alta sicurezza. Le celle sono dotate di bagno con doccia e un angolo cucina

Com'è il carcere in cui va Battisti : Il carcere di Oristano che dovrà ospitare l'ex terrorista Cesare Battisti, appena estradato dalla Bolivia, si trova alla periferia della città, nella frazione di Massama, circondato da alcune aziende agricole. Battisti sarà sottoposto all'isolamento diurno per 6 mesi, come previsto per i condannati all'ergastolo. Aperto alla fine del 2012, Massama può ospitare sino a 266 persone: ...

Cesare Battisti in Italia - trasferito nel carcere di Oristano : atterrato questa mattina alle 11.30 all'aeroporto di Ciampino il Falcon che ha riportato in Italia l'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo, arrestato in Bolivia dopo una latitanza durata ...

Battisti in Italia - subito in isolamento a Oristano : «Ora so che mi tocca il carcere» : Cesare Battisti è in Italia e verrà portato nel carcere di Oristano per scontare la pena all'ergastolo. Arrestato domenica in Bolivia a Santa Cruz e subito espulso dal paese,...

Battisti al carcere Oristano - Bonafede : 'Motivi di sicurezza' : Roma, 14 gen., askanews, - Cesare Battisti sarà trasferito nel carcere di Oristano per motivi di sicurezza. Lo ha riferito il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede nel corso di una conferenza ...

Battisti in Italia - andrà subito in isolamento a Oristano : «Ora so che mi tocca il carcere» : Cesare Battisti è in Italia e verrà portato nel carcere di Oristano per scontare la pena all'ergastolo. Arrestato domenica in Bolivia a Santa Cruz e subito espulso dal paese,...

Battisti in Italia - va direttamente nel carcere di Oristano : Roma, 14 gen., askanews, - Cesare Battisti, l'ex terrorista condannato per 4 omicidi ora riportato in Italia dopo 37 anni di latitanza, non passa da Rebibbia per motivi di sicurezza: viene invece ...

