Battisti | Conte | percorso rientro sicuro

Battisti - Conte : grande risultato - lo dovevamo a famiglie vittime : Roma, 14 gen., askanews, - L'arresto di Cesare Battisti 'è un gran risultato che dovevamo non solo in astratto per la giustizia italiana, ma lo dovevamo ai familiari delle vittime. Stiamo parlando di ...

Finita in Bolivia la fuga di Battisti. Conte : “Oggi arriverà in Italia” : Santa Cruz de La Sierra, Bolivia. Un uomo con pizzetto e occhiali neri cammina spedito tra i negozi. È Cesare Battisti, classe 1954, un terrorista italiano che in Italia dovrebbe scontare l’ergastolo e che invece è latitante dal 1981. Lo acciuffano uomini della polizia speciale Boliviana, ma ci sono funzionari italiani che vigilano. ...

Cesare Battisti partito dalla Bolivia - Salvini lo aspetterà a Ciampino Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» : L'aereo italiano è già ripartito dalla Bolivia con il terrorista a bordo. Battisti arriverà direttamente in Italia. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo. Il ministro dell'Interno Boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Battisti - Salvini : Conte scriva a Macron - restituisca terroristi : L'impegno è che sia l'inizio di un percorso, sai quanti ce ne sono in giro per il mondo? Ce n'è qualcuno anche in Francia. …