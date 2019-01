Banche | Mps perde il 10% in Borsa dopo la richiesta Bce di azzerare i crediti deteriorati

Piazza Affari chiude in calo - -0 - 61% - - male Banche con Mps a picco : Milano, 14 gen., askanews, - Chiusura in rosso per Piazza Affari che tuttavia riesce a limitare sul finale i danni. L'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,61% a 19.171 punti, dopo essere sceso ...

Mps male in Borsa - trascina altre Banche : ANSA, - MILANO, 14 GEN - Giornata molto pesante per Mps in Piazza Affari: il titolo - che ha accusato una forte corrente di vendite per tutta la giornata - ha chiuso in calo del 10% a 1,35 euro, non ...

BORSA MILANO chiude negativa - giù Banche dopo raccomandazione Bce su Npl Mps : ** I timori per l'economia cinese penalizzano il settore del lusso e in particolare MONCLER , -2,66%, , mentre si muove in controtendenza TOD'S , +1,84%, con volumi nella norma. ** Fuori dal listino ...

Il diktat Bce sui crediti deteriorati manda ko Mps (-10%). Giù anche le altre Banche : La Bozza delle richieste di requisiti patrimoniali per il 2019 contiene a sorpresa una raccomandazione più stringente riguardo al trattamento dei crediti problematici: il rischio è che sia estesa anche agli altri istituti di credito. La Bce chiede di aumentare la copertura sugli Npl al 100% in sette anni, non solo sui nuovi flussi di crediti deteriorati ma anche sullo stock...

Dopo Carige - preoccupa Mps ma non solo. Per il governo la spina Banche : La Bce ha espresso giudizi negativi sulla situazione patrimoniale. Altri istituti potrebbero finire nel mirino della Banca centrale europea. 'Non possiamo chiudere gli occhi il problema del credito va ...

Banche - Giorgetti : al problema Carige potrebbe presto aggiungersi anche Mps : Teleborsa, - "Nel sistema bancario italiano dopo il problema Carige, nelle prossime settimane ci sarà un nuovo problema Mps? Forse si , nel senso che gli indicatori di settimana in settimana ci ...

Banche - Giorgetti : "Il decreto per Carige? Forse problemi per Mps" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti torna a parlare del caso Banche e del salvataggio di Carige con il decreto di qualche giorno fa. Giorgetti di fatto ha ...

Carige - Modiano (commissario) : “Nazionalizzazione non è ipotesi sul tavolo”. E nega paragoni con Mps e Banche venete : “La nazionalizzazione non è un ipotesi sul tavolo”. A dirlo, rispondendo al sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti, e alla linea di Luigi Di Maio e del M5s, è il commissario straordinario di Carige, Pietro Modiano, a margine dell’incontro col presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “Sulla nazionalizzazione degli istituti di credito mi trovo in disaccordo – ha detto Toti – Carige ha risorse e ...