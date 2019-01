A Kean si può gridare ' buu' | a Koulibaly no | non è razzismo se sei | bianco | nero

Calciomercato Juventus - Kean può partire in prestito : per l’attaccante c’è la fila : In estate Moise Kean è rimasto alla Juventus, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Si poteva immaginare che Allegri lo avrebbe impiegato difficilmente, però arrivati a un terzo di stagione il giovane attaccante è praticamente a secco, se non per pochi minuti disputati in Champions League. Il giovane attaccante è stato chiamato da Mancini per l’impegno contro gli Stati Uniti, ma non è il solo ad apprezzarne le ...