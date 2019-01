Shutdown da record | è il più lungo della storia degli Stati Uniti E i sindacati fanno

ilfogliettone

(Di domenica 13 gennaio 2019) Lo '' che paralizza parzialmente da tre settimane il governo federalee' diventato il piu'nella: ile' stato battuto a mezzanotte di ieri (le 6 in Italia) superando i 21 giorni raggiunti nel 1995 sotto la presidenza di Bill Clinton (che non si metteva d'accordo con i Repubblicani, che per la prima volta da 40 anni avevano il controllo di entrambe le Camere, sulla legge di bilancio). E intanto non c'e' alcuna soluzione in vista con Donald Trump e i democratici sempre piu' ai ferri corti."Ci vorrebbero 15 minuti per risolvere tutto", ha twittato il presidente americano, invitando bruscamente i democratici a rientrare a Washington dalle loro "vacanze" e mettersi a lavorare per porre fine alloe alla "crisi umanitaria al confine". "Sono alla Casa Bianca, vi aspetto", ha esortato Trump. A pagare nell'immediato il prezzo salato dello ...