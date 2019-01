Milik: «Vogliamo arrivare fino alla fine»

ilnapolista

(Di lunedì 14 gennaio 2019) L’attaccante azzurro Arekautore del suo primo gol in Coppa Italia con il Napoli nella sfida contro il Sassuolo ai microfoni della Rai:La Coppa Italia è una possibile gioia per i tifosi? «E’ una grande possibilità e. Siamo contenti per la vittoria, abbiamo sbagliato qualcosa aanno»Ti senti titolare adesso? «Penso che a Napoli non esistono titolari perché abbiamo tanti giocatori forti, penso che questo mese gioco di più e sono felice, però so che questa non è stata una delle mie migliori partite. Adesso abbiamo la Lazio e concentriamoci. Non è facile rientrare dopo la sosta e subito facile bene, però abbiamo vinto e passato il turno e questa è la cosa più importante di tutte»L'articolo: «» ilNapolista.