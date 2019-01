Inter | addio a Thohir per 150 milioni | ecco il fondo di Hong Kong | i dettagli

Addio al Prof. Fernando Aiuti - SIMIT : “Una grave perdita per l’Intera scienza medica” : In merito alla prematura scomparsa del Prof. Fernando Aiuti, pioniere della lotta contro l’Aids, il Prof. Massimo Galli, Presidente SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) ha dichiarato: “Fondatore e a lungo presidente della Associazione Nazionale per la Lotta contro l’AIDS, è stato un pioniere riconosciuto nella diagnosi, nella cura, nella lotta contro lo stigma riguardante le persone colpite dalla malattia. Un ...

Addio all’immunologo Fernando Aiuti - l’ultima Intervista : “I giovani ignorano l’Aids - fate tutti il test” : Pioniere della lotta all’Aids fino alla fine. Fernando Aiuti non aveva perso quella passione che lo ‘accendeva’ sulle battaglie a lui care. Nell’ultima intervista rilasciata all’Adnkronos Salute, poco più di un mese fa, alla vigilia della Giornata mondiale di lotta all’Aids, ammoniva: “I giovani oggi non sanno niente di Aids e da anni sono scomparse le campagne istituzionali di prevenzione. Ma se, per ...

Addio all'Inter? Skriniar attacca la stampa slovacca : "M..." : Sfogo per Milan Skriniar contro la stampa slovacca che ha scritto di un possibile Addio all' Inter . Il difensore ex Sampdoria non l'ha presa bene e su Instagram ha attaccato senza tanti giri di ...

Inter - Ranocchia verso l'addio : ecco i club Interessati : Andrea Ranocchia è sempre più vicino all'addio all' Inter a fine stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport , sul difensore nerazzurro - in scadenza a fine stagione - ci sono Sassuolo , Villarreal e alcuni club di Premier League .

Calciomercato : Veretout Interessa al Napoli - intanto l’agente di Hysaj minaccia l’addio : Veretout ed Hysaj sono due calciatori della scuderia di Mario Giuffredi, agente che ha parlato di Calciomercato nelle ultime ore Mario Giuffredi, procuratore di Veretout ed Hysaj, ha parlato nelle ultime ore di Calciomercato in merito ai suoi illustri assistiti. L’agente, interpellato da Radio Marte, è partito con l’analizzare l’interesse del Napoli per Veretout, centrocampista della Fiorentina: “Veretout non è un ...

Dybala - addio alla Juventus - destinazione Bayern Monaco o Inter - ? : La "Joya" oscurato da Ronaldo e stufo del suo utilizzo da parte di Allegri. Il fratello manager in azione. Contatti anche con Marotta

Inter - Perisic potrebbe dire addio : su di lui Manchester United e Atletico Madrid : Ivan Perisic è uno dei giocatori che ha deluso maggiormente le aspettative nelle fila dell'Inter in questa prima parte della stagione. L'esterno croato, reduce da un Mondiale da protagonista, in cui ha contribuito a portare la Croazia in finale contro la Francia, segnando anche la rete del momentaneo 1-1, non ha fatto la differenza e, anzi, ha messo a segno solo tre reti in questa prima parte della stagione. Un rendimento che ha scatenato anche ...

Addio Modric? L'Inter cambia obiettivo - ma non città - : Chiuso il mercato estivo senza il super-colpo sognato quasi fino all'ultimo, Luka Modric , idea spuntata a propria volta dopo che era sfumata l'ipotesi legata all'acquisto di Arturo Vidal, in casa ...

Addio a Lawrence Roberts : era considerato uno dei “padri” di Arpanet - il precursore di Internet : E’ morto nella sua casa di Redwood City, in California, all’età di 81 anni, l’ingegnere elettronico statunitense Lawrence Roberts, considerato uno dei “padri” di Arpanet, il precursore di Internet. L’annuncio della scomparsa, avvenuta il 26 dicembre scorso a causa di un infarto, è stato dato oggi dal figlio Pasha al “New York Times”. Nato a Norwalk, nel Connecticut, il 21 dicembre 1937, Lawrence è ...

Caccia alle balene - il Giappone dice addio alla Commissione Internazionale e riprende le catture a scopo commerciale : Il Giappone uscirà dall’International Whaling Commission (ICW), la Commissione internazionale per la Caccia alle balene, con l’obiettivo di riprendere la Caccia per scopi commerciali a luglio 2019. Una decisione annunciata nel corso di una conferenza dal capo di gabinetto Yoshihide Suga ma nell’aria da tempo. D’altronde già a settembre scorso il Giappone aveva proposto di revocare il divieto nel corso del vertice annuale dell’Iwc in Brasile. La ...

Tv gratuita addio - è tempo di guardarla in abbonamento su Internet : La pay tv sta per prendere il sopravvento, grazie anche all'effetto Netflix: ecco come cambierà nei prossimi anni il modo di...

Usa - Trump annuncia altro addio : lascia segretario Interni Ryan Zinke - : A capo dell'agenzia che si occupa della gestione dei territori federali, della fauna selvatica e dei rapporti con i nativi americani, è stato coinvolto in una serie di casi in cui avrebbe violato il ...

Inter - dramma a San Siro : soltanto pari con il Psv - addio Champions League : Un disastro a San Siro. L'Inter pareggia 1-1 col Psv e butta via la qualificazione agli ottavi di Champions League. Lo stesso punteggio a Barcellona promuove infatti il Tottenham. La squadra di ...

Inter-PSV Eindhoven 1-1 - Champions League : nerazzurri eliminati - addio qualificazione agli ottavi. Non basta Icardi : L’Inter deve dire addio al sogno di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League 2018-2019: i nerazzurri affrontavano il PSV Eindhoven a San Siro e dovevano ottenere un risultato migliore di quello del Tottenham a Barcellona per passare il turno. Gli inglesi pareggiano per 1-1 contro i blaugrana, i ragazzi di Luciano Spalletti non vanno oltre il pareggio casalingo contro gli olandesi (1-1) e dunque addio sogni di gloria: terzo ...