Spazio : in orbita l’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT : l’ultimo gruppo di satelliti Iridium® NEXT, costruiti da Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), è stato lanciato con successo dalla base militare di Vandenberg in California. Grazie a questo ottavo lancio riuscito con successo, la flotta Iridium NEXT è ora completa ed operativa. La costellazione operativa comprende 66 satelliti ad un’altitudine di 780 chilometri ed è organizzata in sei piani orbitali con 11 satelliti ...

Scienza e Spazio : stampato il primo tessuto vivente in orbita : un record assoluto in quanto è la prima volta che un tessuto vivente, anche un organo, vengono stampati nello spazio, in orbita in torno alla Terra

Spazio : in orbita il satellite francese per l’osservazione militare CSO -1 : Il primo satellite per l’osservazione militare CSO è stato lanciato con successo da Arianspace, con un vettore Soyuz, dal Guiana Space Center, lo Spazioporto europeo in Guiana francese. Sviluppato per il Ministero francese per le Forze Armate dall’agenzia spaziale francese CNES, delegata come autorità al contratto dall’ agenzia francese Direction Générale de l’Armement (DGA) , il satellite è stato costruito da Airbus Defence & Space ...

Spazio - cambio di comando a bordo della Stazione orbitante : Houston, askanews, - cambio di comando a bordo della Stazione spaziale internazionale, l'astronauta tedesco dell'Esa, Alexander Gerst ha simbolicamente consegnato le "chiavi" del laboratorio orbitale ...

Virgin Galactic ha raggiunto lo Spazio in un volo suborbitale :

Spazio : in orbita il satellite GSAT-11 - porterà internet nelle zone remote dell’India : Lanciato il satellite GSAT-11, costruito dall’agenzia spaziale indiana, destinato consentire l’accesso a internet a milioni di persone nelle aree più remote del Paese. L’Indian Space Research Organization ha proceduto oggi al lancio del satellite dalla base di Kourou, nella Guyana francese, messo in orbita dal razzo Ariane 5. “GSAT-11 e’ il satellite di comunicazione di nuova generazione che avra’ un ruolo ...

Spazio - Roscosmos : iniziato l’addestramento degli equipaggi che lavoreranno nell’orbita lunare : “Putin e Trump parlino della cooperazione tra i due Paesi nell’esplorazione dello Spazio“: lo chiede il Presidente dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Dmitry Rogozin, secondo cui Roscosmos e Nasa hanno iniziato l’addestramento degli equipaggi che lavoreranno nell’orbita lunare “in condizioni estreme“, sottolineando che l’esplorazione del satellite naturale “comporta nuovi ...

Spazio : 13° successo consecutivo per il lanciatore Vega - in orbita satellite per l’osservazione terrestre : Il lanciatore Vega, con la sua 13ª missione dalla Base Spaziale di Kourou, nella Guiana francese, ha portato in orbita Mohammed VI – B, un satellite per l’osservazione terrestre, costruito da Thales Alenia Space e Airbus per il Regno del Marocco. Vega, progettato, sviluppato e realizzato da Avio nello stabilimento di Colleferro (Roma) è in grado di collocare in orbita satelliti di massa fino a 1.500 kg e dalla sua entrata in servizio nel 2012 ha ...

Spazio : in orbita “8mila tonnellate di materiali - gran parte è immondizia” : Ha avuto inizio sabato scorso e dura fino a domenica 25 novembre la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, un’iniziativa promossa dall’Unione europea per sensibilizzare cittadini, enti pubblici, associazioni e imprese sulle strategie e le politiche per contenere il problema dei rifiuti e per divulgare buone pratiche che aiutino a ridurli. Fra le oltre cinquemila azioni messe in campo in Italia – riporta Media Inaf, il notiziario ...