SM | la cura giusta per affrontarla è il convegno dei Giovani di AISM

Torino - i combattenti contro l’Isis : “Pro cura ha chiesto misure cautelari - ma noi dalla parte giusta. Esigiamo rispetto” : Quattro di loro hanno combattuto in Siria contro l’Isis (uno era in Rojava come volontario e giornalista) ma per loro la Procura di Torino , con la motivazione della “pericolosità sociale” a causa dell’abilità “in materia d’armi” acquisita in Medio Oriente, ha chiesto la sorveglianza speciale e il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. È quanto accaduto a cinque persone dell’area antagonista che negli ...

