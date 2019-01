Ragusa | “Suo figlio ha avuto un incidente” | il finto avvocato raggirava anziani Nel

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) La Polizia di Stato diha smascherato un truffatore seriale napoletano che agiva in tutta Italia. L’uomo è stato arrestato dopo accurate indagini avviate dalla squadra mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Antonino Ciavola, a seguito di numerose truffe consumate ai danni di anziane signore sicilaine. Fondamentale la collaborazione delle vittime che hanno riconosciuto il malvivente dopo lo choc del reato subito. Telefonicamente si spacciava pero maresciallo e chiedeva 5mila euro per risarcire la vittima di un incidente stradale causato dal nipote privo di copertura assicurativa e che per questo si trovava in stato di fermo in caserma e non poteva avere contatti telefonici.È possibile che siano ancora numerosissime le vittime del truffatore sull’intero territorio nazionale. “Chiunque dovesse riconoscere l’autore del reato è pregato di recarsi presso gli ...