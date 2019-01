Ora il governo lima il reddito | in arrivo le misure anti-divano

Sì Tav in piazza a Torino - le organizzatrici : "Il governo abbia il cOraggio di decidere" : Il popolo Sì Tav in piazza a Torino per chiedere che non si fermi l'Alta Velocità Torino-Lione. In manifestazione insieme al mondo produttivo anche la Lega in contrasto con la posizione del Movimento ...

Così il governo gialloverde ignOra la grande gelata dell'industria : Roma. Il calo della produzione industriale a novembre in molti paesi è un altro segno che l'economia globale sta iniziando a indebolirsi. Benché le cifre siano volatili, è conclamata la debolezza nel settore industriale europeo in particolare. A novembre il calo mensile della produzione ...

Usa - lavOratori fanno causa al governo : 1.22 I sindacati dei dipendenti federali fanno causa al governo americano per lo shutdown: viola le leggi sul lavoro richiedendo ai dipendenti ritenuti "essenziali" di continuare a lavorare senza stipendio. L'azione legale - riportano i media americani - è stata depositata dai sindacati che rappresentano i lavoratori federali, ovvero la National federation of federal employees, la National association of Government employees e la National ...

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5s dello 0 - 7. Ma sono ancOra i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'Ora : scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

Migranti - Meloni : "Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggiOranza" : Agenzia Vista, Roma, 10 gennaio 2019 Migranti, Meloni: 'Governo non cambi passo altrimenti inutile che Lega resti in maggioranza' Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: ...

Il governo ha rinviato ancOra l’approvazione del decreto legge su “reddito di cittadinanza” e “quota 100” : L’approvazione del decreto legge che dovrebbe contenere il cosiddetto “reddito di cittadinanza” e la riforma delle pensioni nota come “quota 100” è stata rimandata ancora, stavolta alla prossima settimana. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva detto che il provvedimento

Fabrizio Masia - sondaggio per Agorà : "Matteo Salvini in calo nel governo - cresce Giuseppe Conte" : Suona una campana d'allarme per Matteo Salvini. Secondo il sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, il leader della Lega ha perso consensi all'interno del governo, a differenza di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che invece hanno guadagnato. Alla domanda: "Chi conta di più nel governo?", gli

TAV - analisi costi-benefici "negativa". Fonti Governo : "Nessuna decisione ancOra presa" : Stando a quanto si è appreso da Fonti di Governo al termine del Consiglio dei ministri sui migranti che si è svolto ieri a Palazzo Chigi, si va verso un'analisi tecnica negativa sui costi-benefici per ...

Il governo pronto a fermare le trivelle. Sulla Tav dopo analisi costi-benefici è Ora di decidere : Sul caso trivelle, il ministero dello Sviluppo economico ha annunciato un emendamento al dl semplificazioni che prevede, per un termine massimo di 3 anni, la sospensione di tutti i permessi. Sul ...

Non è ancOra chiaro cosa intenda fare il governo con i migranti sbarcati a Malta : Il governo si è impegnato ad accogliere una decina di persone, uomini compresi: ma la Lega pone delle condizioni mentre il M5S apparentemente no

Tav - consegnata l’analisi costi e benefici. Chiamparino : «Ora il governo decida» : L’annuncio del professor Ponti durante la diretta su Sky Tg 24. La replica in diretta del governatore del Piemonte