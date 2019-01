Juve | Pogba non tramonta

Mercato Juventus - può arrivare lo scambio Costa-Pogba (RUMOURS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il calcioMercato della Juventus; il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, giocatore che piace moltissimo alla dirigenza del club britannico. La Juventus valuta il brasiliano tra gli ottanta e i novanta milioni di euro, ma, stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul piatto Paul Pogba. Il centrocampista francese ...

Calciomercato Juve : accelerata per Ramsey - prove di scambio Pogba-Douglas Costa (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si muove a centrocampo. La società bianconera vuole trovare nuove soluzioni per Allegri in un reparto che a fine stagione con ogni probabilità perderà Khedira. Due le trattative principali: quella per Ramsey è già entrata nel vivo, quella per Pogba somiglia ad oggi ad un sogno da cullare e da provare a realizzare durante l’estate. Juventus: Ramsey ormai ad un passo La trattativa più calda del Calciomercato della ...

Pogba - Solskjaer allontana la Juve : "Paul centrale per lo United" : Il cambio di allenatore in casa United ha ridato nuovi stimoli a Paul Pogb a. E l'arrivo di Solskjaer sembra aver smorzato le voci di mercato relative a un ritorno del francese alla Juve . " È un ...

Juventus - Solskjaer blinda Pogba : 'United da costruire attorno a lui' : MANCHESTER - A due giorni dalla sfida di Premier League contro il Bournemouth a Old Trafford , Ole Gunnar Solskjaer spaventa i tifosi della Juventus . ' Pogba è uno dei migliori giocatori al mondo, non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva e in altri aspetti - ha detto il tecnico del Manchester United sul centrocampista francese che i bianconeri sognano di riportare a Torino ...

Juventus vigile : Isco e Pogba - mese caldo : TORINO - Che gennaio sarà per la Juventus? Un mese di attesa e di grandissima attenzione, perché per la prima volta potrebbe essere un gennaio da grandi colpi internazionali. Il cambiamento del ...

Pogba-Juventus - arriva un altro grande indizio - : Ma l'atmosfera non è delle migliori: il francese campione del mondo è stato multato dopo il post in cui ha infierito su José Mourinho dopo l'esonero del portoghese, ed è stato ferocemente redarguito ...

Juve - lo scenario per Pogba ora cambia. Ma l'obiettivo numero uno rimane lui : La frattura tra Pogba e Mourinho era cosa risaputa, motivo principale che avevano già portato il campione del Mondo francese a tentare la fuga qualche mese fa. Senza successo. E in vista delle ...

Calciomercato - Juve-Pogba : non è finita

Pogba : la Juventus prepara una mega offerta per gennaio di... - Pogba - : ... centrocampista del Manchester Utd e della nazionale francese, con cui si è laureato vicecampione d'Europa nel 2016 e campione del mondo nel 2018. Dal 2012 alla Juventus vince quattro campionati ...

Calciomercato Juventus - possibili ritorni bianconeri da Pogba a Higuain : Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che ha posto la Juventus contro l'Atletico Madrid di Diego Simeone, sembra aver smosso ancor di più le acque del mercato a Vinovo. Certi amori non si dimenticano E' il caso di Paul Pogba, venduto per oltre 100 milioni al Manchester United. Dalla scorsa estate, tra Instagram ed interviste alla stampa inglese, ha più volte dichiarato il suo malcontento. Poca, o meglio assente, l'affinità con ...

Pogba ha aperto il fuoco per la Juve : lo scambio rifiutato e la 'vendetta' di Mou : Pogba - pure campione del Mondo - non si vende, una scelta della proprietà che ha chiesto cifre esorbitanti anche in un ipotetico scambio con Miralem Pjanic in cui venivano pretesi fiumi di milioni a ...

Juventus - le alternative a Pogba sono Ramsey e Rabiot : TORINO - Paul Pogba non è l'unico centrocampista nel mirino della Juventus. I bianconeri sono in agguato su due parametri zero da novanta: affari alla Emre Can. Dopo Aaron Ramsey , Arsenal,, anche per ...

Calciomercato Juve : pronta offerta per Pogba - ma l’esonero di Mou complica le cose : Pogba alla Juventus: è questa la notizia che circola da settimane, se non da mesi, e fa sognare i supporters bianconeri. La Juventus potrebbe farsi avanti già a gennaio per riportare il centrocampista francese a Torino. Stando al “Daily Star”, il calciatore vorrebbe lasciare Manchester e avrebbe indicato al suo agente Mino Raiola il ritorno alla Juve come prima opzione. I Red Devils, però, non hanno alcuna intenzione di ...

Pogba e la Juventus - Raiola tesse la tela : Paul Pogba verso la Juventus? Il suo procuratore Mino Raiola starebbe già tessendo la tela con la dirigenza dei Campioni d'Itaila ma il Manchester United non vorrebbe privarsi, a gennaio, della stella francese, caduta, ormai da tempo, nelle gerarchie del traballante tecnico dei Red Devils, José Mourinho.Le foto di Pogba con l"ex compagno di squadra a Torino, Dybala, insieme a Parigi per un evento Adidas, hanno scatenato quello che pare assumere ...