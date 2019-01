Infortunio Linetty | il calciatore della Samp costretto al cambio

calcioweb.eu

: ?? Infortunio per #Linetty in #SampdoriaMilan ?? Le condizioni del polacco ?????? - calciodangolo_ : ?? Infortunio per #Linetty in #SampdoriaMilan ?? Le condizioni del polacco ?????? - NewsCalcio_24 : ?? Infortunio per #Linetty in #SampdoriaMilan ?? Le condizioni del polacco ?????? - Angolo_Fanta : ?? Infortunio per #Linetty in #SampdoriaMilan ?? Le condizioni del polacco ?????? -

(Di sabato 12 gennaio 2019)– Si sta giocando il secondo match valido per la giornata di Coppa Italia, in campodoria e Milan. Nei primi minuti partita di grande intensità ma il risultato non si sblocca. Poi al 21′ tegola per il tecnico Giampaolo,per il centrocampistaa causa di un colpo alla caviglia sinistra, al suo posto dentro Jankto, valutazioni nelle prossime ore.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ilalCalcioWeb.