Dovrà sottoporsi a 137 test di paternità | il campione Tiger Woods e il suo record pazzesco

meteoweb.eu

: #TigerWoods dovrà sottoporsi a 137 test di paternità: che gran figlio di putt #rydercup - katadaniele : #TigerWoods dovrà sottoporsi a 137 test di paternità: che gran figlio di putt #rydercup - sigsteel : Malato di sesso: Tiger Woods dovrà sottoporsi a 137 test di paternità - ilLepido : Malato di sesso: Tiger Woods dovrà sottoporsi a 137 test di paternità -

(Di sabato 12 gennaio 2019) Non è una bufala, se è questo ciò a cui avevate pensato., il grandedi golf, ha raggiunto uno dei più grandidella sua vita, suo malgrado: dopo una causa durata sette anni, il tribunale di Miami gli ha ingiunto dia ben 137di, accettando le richieste di 121 donne che hanno sostenuto di aver avuto rapporti sessuali coldi golf, e di aver avuto un figlio da lui. Molte di loro, presenti in aula al momento della lettura del verdetto, hanno accolto la sentenza con grida e pianti di gioia. Una di loro, Molly Sanders, intervistata da WFNC-TV, ha dichiarato: “Sono assolutamente estatica! Mio figlio Tommy ha otto anni e io ho lottato per quasi tutta la sua vita perché avesse il diritto di vedere suo padre“. La corte ha concesso trenta giorni aldi golf peraldel DNA, pena l’arresto e multe ...