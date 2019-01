Caro Feltri | sappi che comandano i “polentoni” non certo i “terroni” Evidentemente |  non

ilfogliettone

(Di sabato 12 gennaio 2019) Desidero poter dire la mia circa il titolo dell'articolo "i terroni", pubblicato, in prima pagina, lo scorso 11 gennaio, dal quotidiano "Libero", diretto da Vittorio. Mi piacerebbe, innanzitutto, far presente a chi ha formulato tale titolo che la parola "terrone", nata con l'intento di essere offensiva , in realtà non realizza il suo scopo di umiliare il popolo del Sud Italia.Difatti, se per "terrone" si intende chi coltiva la terra, chi si occupa di agricoltura, fonte di sostegno alimentare, tale appellativo sortisce addirittura un effetto elogiativo per gli abitanti del meridione di Italia che, nel corso dei secoli , hanno dimostrato di saper trarre dalla propria terra la fonte del loro sostentamento economico, consapevoli che lo Stato aveva dimenticato le loro terre, in quanto ad esse non aveva dato impulso economico. Ciò che colpisce, pertanto, non è ...