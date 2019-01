Trono Classico | Nicolò Ferrari in un reality show francese | svelato il suo sogno

Uomini e Donne - Trono Classico : MARIA DE FILIPPI rimprovera LUIGI [anticipazioni] : In una delle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, MARIA De FILIPPI ha rimproverato aspramente LUIGI Mastroianni. La conduttrice infatti, al termine di un litigio tra il siciliano e Giorgia, ha preso le difese della corteggiatrice criticando l’atteggiamento assunto dal tronista. Andiamo dunque con ordine per capire che cosa è effettivamente successo… La discussione è iniziata subito dopo la visione dell’esterna ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Classico della prossima settimana : Luigi bacia Giorgia : Quella odierna sarà l'ultima puntata della settimana dedicata al trono Classico di Uomini e Donne. Sabato 12 e domenica 13, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in pausa, come da abitudine, e tornerà regolarmente a partire da lunedì 14 gennaio. Ma cosa dovremo aspettarci nella settimana compresa tra il 14 e il 18 del mese per quanto riguarda il trono Classico? Ci saranno importanti sviluppi nei percorsi di Teresa Langella, Lorenzo ...

Trono Classico U&D - 11 gennaio : Andrea litiga con una corteggiatrice e la elimina : Il Trono Classico di Uomini e donne torna oggi 11 gennaio su Canale 5 per la seconda puntata settimanale dedicata ai giovani tronisti. Dopo avere assistito agli sviluppi dei complicati percorsi di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, questo pomeriggio verrà concesso spazio a Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, alle prese con le rispettive corteggiatrici. E per entrambi non mancheranno i problemi con un'eliminazione illustre e un bacio che scatenerà ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/01 : Dopo l’ingresso dei cinque tronisti subito la parola a Lorenzo che dichiara di essere teso prevedendo bufere in arrivo dopo la messa in onda delle due esterne con Claudia e Giulia…e in effetti le sue previsioni si riveleranno veritiere. Le due ragazze fanno il loro ingresso in studio, Maria rivela che il tronista ha scelto di fare la prima esterna con Claudia, invitandola a casa sua…e Giulia comincia a storcere la bocca. Partono le immagini: ...

Trono Classico - Claudia Dionigi furiosa : il gesto di Maria De Filippi sorprende : Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa in studio: Maria De Filippi sorprende tutti La puntata del Trono Classico di Uomini e Donne in onda il 10 gennaio vede protagonista Lorenzo Riccardi. Quest’ultimo sta portando avanti due percorsi, quello con Claudia Dionigi e quello con Giulia Cavaglia. Entrambe in studio, però, hanno criticato duramente il comportamento del […] L'articolo Trono Classico, Claudia Dionigi furiosa: il gesto di ...

Uomini e Donne - Trono Classico : TERESA cerca di baciare ANTONIO ma lui… : Il percorso di TERESA Langella a Uomini e Donne è sempre più in salita: la cantante, nel corso dell’ultima registrazione del dating show condotto da Maria De Filippi, è apparsa molto confusa sui tre corteggiatori del suo parterre, ma ha ammesso di avere una sorta di preferenza nei riguardi di ANTONIO Moriconi. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che TERESA ha passato del tempo in una spa con Kevin Basili: nonostante ...

Uomini E donne : oggi in onda il Trono Classico - leggi le anticipazioni! Caos : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : oggi Uomini e donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, Caos in studio oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del trono classico di Uomini e donne. Maria De Filippi... L'articolo Uomini E donne: oggi in onda il trono classico,leggi le anticipazioni! Caos: Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Trono Classico - Raffaella : reazione intervista Sara e pensiero per lenticchio : Uomini e Donne anticipazioni: Raffaella Mennoia pensa a Francesco Chiofalo Pochi minuti fa, sul suo profilo Instagram, Raffaella Mennoia ha pubblicato due brevissimi video. In ognuno dei due lascia trapelare i suoi schietti pensieri. Nel primo fa un lieve accenno all’intervista di Sara Affi Fella rilasciata al settimanale Chi. Nel secondo, invece, mostra tutta la […] L'articolo Trono Classico, Raffaella: reazione intervista Sara e ...

News Trono Classico : Andrea Dal Corso svela cosa pensa di Stefano Sala : Andrea Dal Corso di Uomini e Donne incontra Stefano Sala Andrea Dal Corso, alcune settimane fa, ha rivelato di aver convissuto qualche anno con Stefano Sala. E da quel momento sono diventati grandi amici. Proprio poco fa i due si sono incontrati a Lugano per fare un servizio fotografico. E in questa circostanza Andrea Dal Corso del Trono Classico di Uomini e Donne ha detto la sua su Stefano Sala. In pratica il giovane corteggiatore del dating ...

Uomini e Donne - Trono Classico : NATALIA chiede ad IVAN se ha avuto una storia con… [anticipazioni] : Nell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne si è parlato di Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro. Il nome della ragazza è stato fatto da NATALIA, corteggiatrice di IVAN Gonzalez. Cerchiamo dunque di capire meglio cos’è successo nel dating show di Maria De Filippi grazie alle anticipazioni. Tutto è iniziato quando Sonia, stizzita dal fatto che IVAN avesse dichiarato di non avere baciato NATALIA per ...

Trono Classico news : Giulia Cavaglià reagisce dopo la segnalazione : Giulia Cavaglià del Trono Classico sbotta dopo la segnalazione Giulia Cavaglià è interessata davvero a Lorenzo Riccardi? Secondo l’influencer Deianira Marzano non proprio. Difatti quest’ultima, ieri su instagram, ha rivelato che la ragazza sarebbe decisamente più interessata agli sponsor che al tronista, mostrando anche alcune chat private che la inchioderebbero. Una segnalazione che ha fatto inevitabilmente finire Giulia del Trono ...

Uomini e Donne/ Luigi - Lorenzo e Teresa rinunciano alla prima serata? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Sonia Puglisi dice addio a Luigi Mastroianni e non torna in studio? Gli indizi della corteggiatrice

Uomini e Donne Trono Classico - Marta Pasqualato furiosa : lungo sfogo sui social : Uomini e Donne, Marta Pasqualato dopo la sua esperienza al Trono Classico: “All’Università sono rimasta indietro con gli esami ma mi mantengo da sola” La scorsa settimana Marta Pasqualato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne molto seguita sui social, aveva annunciato su Instagram di aver intenzione di dedicarsi ad un nuovo progetto. La ragazza, iscritta […] L'articolo Uomini e Donne Trono Classico, Marta Pasqualato ...

UOMINI E DONNE Trono Classico : LORENZO e la finta scelta - anticipazioni : Nelle scorse registrazioni del trono classico di UOMINI e DONNE, LORENZO Riccardi si è reso protagonista di uno “scherzo” ai danni di Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià, le uniche due corteggiatrici rimaste nel suo parterre. Il giovane, in pratica, ha finto di non essere interessato a fare la scelta in prima serata e, per comprendere meglio se le ragazze fossero coerenti con le dichiarazioni fatte qualche settimana prima, ha chiesto a ...