agi

: #Salvini ha respinto l'appello dei #sindaci sulla sicurezza - Agenzia_Italia : #Salvini ha respinto l'appello dei #sindaci sulla sicurezza - Sergio28469877 : RT @Agenzia_Italia: #Salvini ha respinto l'appello dei #sindaci sulla sicurezza - MonitoringOur : RT @Agenzia_Italia: #Salvini ha respinto l'appello dei #sindaci sulla sicurezza -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Iritrovano l'unità e, dopo la lettera di sostegno alla leggefirmata da 400 primi cittadini, il direttivo dell'Associazione dei Comuni italiani dà mandato al presidente Antonio Decaro di trattare con il governo alcune modifiche sul tema dell'accoglienza dei migranti e respinge 'fughe in avanti' di chi minaccia di non applicare la legge. Restano però le tensioni con il Viminale. Anzi si acuiscono. Il ministro Matteochiude a qualsiasi cambiamento.L'incontro di lunedì prossimo a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - afferma il vice premier leghista - sarà solo per un caffè, "che non si nega a nessuno. Ovviamente il decreto funziona, non si tocca e rimane così com'è, applicato e apprezzato dal 99% dei ...