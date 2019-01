Milan | vertice Gazidis-Uefa | sul tavolo FPF e mercato

Calcio : prefetto - a gennaio vertice sicurezza con Inter e Milan (2) : (AdnKronos) - L'incontro di gennaio con Inter e Milan vedrà anche il coinvolgimento del sindaco. L'obiettivo, ribadisce il prefetto Saccone, "è isolare gli ultras violenti. Non si può fare pagare a tutti comportamenti criminali come quelli che sono accaduti nei giorni scorsi. Non nego poi che attual

LIVE Venezia-Olimpia Milano basket - Serie A in DIRETTA : scontro diretto al vertice - in palio il primo posto! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Venezia-Milano, sfida valida per la 7a giornata della Serie A 2018-2019 di basket. L’incontro mette in palio la prima posizione solitaria in classifica e vede una di fronte all’altra le due grandi dominatrici di questo inizio di stagione. Sia l’Olimpia che la Reyer viaggiano infatti a punteggio pieno e stanno trovando buoni risultati anche in Europa. I favori del pronostico non possono ...